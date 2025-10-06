Bebida ilegal: operação da polícia civil invade fábrica clandestina em San Martin
Em parceria com o Ministério da Agricultura, os agentes apreenderam embalagens, lacres, documentos e vários litros de bebida sem registro
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta segunda-feira (6), uma operação para investigar uma fábrica clandestina de cachaça artesanal, em San Martin, no Recife.
Em parceria com o Ministério da Agricultura, os agentes apreenderam embalagens, lacres, documentos e vários litros de bebida, que de acordo com as investigações, não possuem registro para produção.
O material foi levado à Delegacia da Rio Branco, Centro do Recife. O delegado Ernesto Novaes, que acompanhou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, afirmou que as bebidas destiladas deverão passar por análises laboratoriais para identificar as substâncias presentes.
Um dos sócios presentes no local afirmou que possui autorização para a produção e que apresentaria todos os documentos.
Crimes
As investigações ainda apontam que os proprietários da fábrica clandestina cometeram pelo menos cinco crimes, entre eles:
- Falsidade ideológica;
- Concorrência desleal;
- Sonegação de impostos;
- Venda e comercialização de produtos falsificados.
Além disso, eles também serão investigados em relação ao consumo das bebidas falsificadas. A Neoenergia foi acionada devido a uma suspeita de furto de energia elétrica e a conta mais recente foi de R$ 65.