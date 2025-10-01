PM prende suspeitos de assalto a ônibus no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação rápida na Avenida Dantas Barreto resulta na prisão de três envolvidos, incluindo um menor; itens roubados foram recuperados

Uma ação rápida da Polícia Militar de Pernambuco resultou na prisão de três suspeitos de assaltar passageiros de um ônibus da linha Pelópidas-Parador, no centro do Recife, na manhã desta quarta-feira (1º).

O caso ocorreu na Avenida Dantas Barreto, quando o motorista do coletivo abordou uma guarnição da PM que realizava a Operação Impacto de Reação. Ele relatou que três homens haviam assaltado um casal dentro do veículo.

Após conversar com as vítimas, os policiais iniciaram buscas e localizaram os suspeitos nas proximidades da Rua do Imperador, em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda. Os criminosos estavam deitados na calçada, misturados com pessoas em situação de rua, tentando esconder os objetos roubados sob colchões.

Entre os itens recuperados estavam:

Dois notebooks

Dois celulares

Uma mochila

Um simulacro de pistola (utilizado na abordagem)

Investigação

Segundo o Major Daniel, subcomandante do 16º Batalhão, os suspeitos confessaram o crime e informaram onde haviam escondido a arma falsa usada no assalto. Entre os detidos, estava um adolescente de 17 anos, que foi encaminhado à Delegacia de Menores, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A rápida intervenção da polícia foi fundamental para a recuperação dos bens das vítimas e prisão dos envolvidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais