Feira de Imóveis em Jaboatão dos Guararapes disponibiliza mais de quatro mil casas e apartamentos
A feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem
Casas e apartamentos estão disponíveis para financiamento na Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, que acontece no shopping Guararapes até o próximo domingo (5).
Com opções a partir de R$ 180 mil, a feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem.
"Para o Morar Bem Entrada Garantida precisa ser o primeiro imóvel e ter de um até dois salários mínimos, que já garante através da análise da Caixa Econômica Federal. Eles dando o ok a gente já consegue a autorização e o subsídio de R$ 20 mil", contou Miriam Silva, gerente de relacionamento do programa Morar Bem.
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes aponta que a feira deve atrair mais de oito mil visitantes: "A gente convidou os cartórios, a secretaria da fazenda, a secretaria de planejamento com cadastro de imóveis. Tudo isso foi pensado para criar um desenvolvimento integrado de todos os visitantes, para orientar o beneficiário", contou Luis Byron, secretário executivo de Habitação de Jaboatão.
Além disso, na feira também é possível tirar dúvidas sobre débitos tributários, como IPTU. "Aqui no feirão você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da prefeitura para regularizar sua situação".