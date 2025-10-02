Feira de Imóveis em Jaboatão dos Guararapes disponibiliza mais de quatro mil casas e apartamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem

Casas e apartamentos estão disponíveis para financiamento na Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, que acontece no shopping Guararapes até o próximo domingo (5).

Com opções a partir de R$ 180 mil, a feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem.

Leia Também Ingestão de bebidas alcoólicas: cuidados no consumo diante de casos de intoxicação

"Para o Morar Bem Entrada Garantida precisa ser o primeiro imóvel e ter de um até dois salários mínimos, que já garante através da análise da Caixa Econômica Federal. Eles dando o ok a gente já consegue a autorização e o subsídio de R$ 20 mil", contou Miriam Silva, gerente de relacionamento do programa Morar Bem.

A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes aponta que a feira deve atrair mais de oito mil visitantes: "A gente convidou os cartórios, a secretaria da fazenda, a secretaria de planejamento com cadastro de imóveis. Tudo isso foi pensado para criar um desenvolvimento integrado de todos os visitantes, para orientar o beneficiário", contou Luis Byron, secretário executivo de Habitação de Jaboatão.

Além disso, na feira também é possível tirar dúvidas sobre débitos tributários, como IPTU. "Aqui no feirão você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da prefeitura para regularizar sua situação".

Saiba como acessar o JC Premium

