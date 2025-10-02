fechar
Notícias | Notícia

Feira de Imóveis em Jaboatão dos Guararapes disponibiliza mais de quatro mil casas e apartamentos

A feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem

Por Zayra Pereira Publicado em 02/10/2025 às 23:01
Imagem de Feirão de imóveis em Jaboatão dos Guararapes
Imagem de Feirão de imóveis em Jaboatão dos Guararapes - Reprodução

Casas e apartamentos estão disponíveis para financiamento na Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, que acontece no shopping Guararapes até o próximo domingo (5).

Com opções a partir de R$ 180 mil, a feira acontece com incentivos do Governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo de Pernambuco, com o programa Morar Bem.

Leia Também

"Para o Morar Bem Entrada Garantida precisa ser o primeiro imóvel e ter de um até dois salários mínimos, que já garante através da análise da Caixa Econômica Federal. Eles dando o ok a gente já consegue a autorização e o subsídio de R$ 20 mil", contou Miriam Silva, gerente de relacionamento do programa Morar Bem.

A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes aponta que a feira deve atrair mais de oito mil visitantes: "A gente convidou os cartórios, a secretaria da fazenda, a secretaria de planejamento com cadastro de imóveis. Tudo isso foi pensado para criar um desenvolvimento integrado de todos os visitantes, para orientar o beneficiário", contou Luis Byron, secretário executivo de Habitação de Jaboatão.

Além disso, na feira também é possível tirar dúvidas sobre débitos tributários, como IPTU. "Aqui no feirão você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da prefeitura para regularizar sua situação".

Saiba como acessar o JC Premium

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jaboatão faz 1º Feirão de Imóveis com descontos de até R$ 75 mil
MERCADO IMOBILIÁRIO

Jaboatão faz 1º Feirão de Imóveis com descontos de até R$ 75 mil
Homem de 47 anos é encontrado morto em Córrego de Jaboatão dos Guararapes
Afogamento Suspeito

Homem de 47 anos é encontrado morto em Córrego de Jaboatão dos Guararapes

Compartilhe

Tags