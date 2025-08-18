PM morto em Camaragibe é sepultado sob forte comoção
Soldado Sandson Rodrigues, de 33 anos, foi baleado em frente a um bar na Vila da Fábrica; suspeitos também morreram no confronto
O policial militar Sandson Rodrigues Caetano da Silva, de 33 anos, foi sepultado neste domingo sob forte comoção em Camaragibe, no Grande Recife.
Lotado no 16º Batalhão da PM, ele foi atingido por um disparo enquanto estava em frente a um bar na comunidade da Vila da Fábrica. Mesmo ferido, reagiu ao ataque, baleou os suspeitos e acabou não resistindo.
Velório e sepultamento
O velório foi marcado pela presença de familiares, amigos e colegas de farda, que chegaram a todo momento para prestar apoio.
No cortejo ao cemitério, dezenas de pessoas acompanharam o caixão em silêncio, intercalado por orações e cânticos religiosos. Antes do sepultamento, todos ergueram as mãos e cantaram juntos o Pai Nosso, em um gesto de fé e despedida.
Momento do crime
Sandson tinha deixado a mãe, uma das donas do bar, dentro do carro e voltava ao local para se despedir de funcionários quando foi surpreendido.
Dois homens chegaram atirando. O soldado foi atingido nas costas, o disparo transfixou o pulmão, mas ainda conseguiu sacar a própria arma e reagir. Os dois suspeitos morreram no local.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos foram identificados como Juan Pablo Maia de Santana, 22 anos, que pilotava a moto, e Eliab Santana da Silva, 25 anos, que estava na garupa. Com eles, foi apreendida uma pistola ponto 40.
A perícia também constatou que cada um vestia mais de uma camada de roupa, possivelmente como disfarce. A polícia apura se os dois são os mesmos homens que minutos antes haviam discutido com Sandson, após o PM impedir a comercialização de drogas no local.
Socorro e investigação
O policial militar ainda chegou a ser socorrido para a UPA da Caxangá e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do PM e dos dois suspeitos mortos, duas mulheres foram atingidas por estilhaços e passam bem. A Polícia Civil informou que não descarta outras linhas de investigação.
Durante o sepultamento, o primo de Sandson, o também policial militar Paulo Rodrigues, vestiu a farda do soldado assassinado como forma de homenagem. Ele contou que Sandson foi sua inspiração para entrar na corporação e destacou o legado deixado pelo parente.
Para Cléiton Rodrigues, irmão do PM, Sandson morreu como um herói. Casado e pai de duas filhas, ele era conhecido pela dedicação à família e ao trabalho.