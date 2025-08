Micro-ônibus tomba após colidir com trem em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um micro-ônibus tombou depois de colidir com um trem, por volta das 6h desta segunda-feira (4), na entrada da comunidade do Areeiro, em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.

O motorista do coletivo, que realiza a linha Coquinho/ Barra de Jangada, ficou ferido com o impacto, que lançou o para-brisa do micro-ônibus do outro lado da linha férrea.

O condutor só conseguiu sair do veículo com o auxílio de pessoas que passaram no local. Ele teve ferimentos na perna e sente dores nos braços e ombros.

"Ele virou meu carro e nem parou. Eu fiquei preso e ele nem socorreu", contou o motorista. "Só Deus sabe. Eu vi a morte".

No momento do acidente o motorista tentava chegar ao terminal de Jardim Prazeres e conta que o maquinista não acionou a buzina, batendo na lateral do veículo que ainda estava sem passageiros.

"Esse aqui não é o primeiro acidente não, tem direto. teve aqui uma média de uns oito acidentes aqui", contou o motorista.

Moradores contam que com o mato crescido, o lixo espalhado e a falta de sinalizações, o percurso é bastante prejudicado.

"Manutenção zero, tanto na vegetação quanto na passagem dos carros. Agora a pouco ficou um carro preso nos trilhos. Se for na hora que o trem venha, não tem condições", afirmou um morador.

O motorista do micro-ônibus conta que precisará colocar o veículo na manutenção e quer saber quem arcará com os custos.

"Esse prejuízo vai ser em torno de uns R$ 15 mil viu. aí eu pergunto: quem vai pagar?"

Em nota, a CBTU afirma que o condutor do trem parou para prestar socorro mas ele optou por permanecer no local da batida.

