Resumo das novelas, 24.09: Soraya tenta usar Nandinho para destruir Maria em 'Maria do Bairro'
Soraya arma intrigas contra Luís Fernando, tenta seduzir o marido e manipular Nandinho para atacar Maria. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Vitória avisa a Luís Fernando que Soraya quer destruí-lo. A vilã afirma a seu advogado que usará os filhos de Maria para se vingar. Ela obriga Esperança a fazer intrigas contra Luís Fernando e tenta conquistar Nandinho. Ao tentar seduzir o marido, Soraya é rejeitada e humilhada. Vitória presencia a cena. Descontrolada, Soraya jura que fará Luís Fernando pagar caro. Nandinho, confuso, começa a se interessar pela vilã, que vê nele uma arma para atacar Maria.
(14h45) Rubi
Rubi diz a Heitor que nunca se sentiu tão apoiada, agradece e lhe dá um beijo no rosto. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele como médico. Maribel oferece a Rubi seu apoio moral e financeiro. Rosário, já consciente, recrimina Alessandro por ter enganado sua filha fazendo com que acreditasse que era um homem rico. Ele diz que nunca a enganou, que tudo não passou de um mal entendido. Rubi diz a Cristina que Heitor pagou todos os gastos e que não deve bancar a orgulhosa querendo pagar o que não pode. Maribel comenta com a amiga que os padrinhos de Heitor não só a aceitam como gostam muito dela. Rubi, mal intencionada, diz que dona Elisa gosta dela mas que Genaro não aceita que o afilhado se case com uma aleijada. Depois de destilar seu veneno Rubi, hipócrita, pede a Maribel que não comente com ninguém o que acaba de lhe contar pois a deixaria mal com o Alessandro. Marcos diz a Cristina que precisam ter muito cuidado com sua mãe pois a pressão alta pode provocar um derrame que pode ser fatal. Maribel pergunta a Elisa que Genaro a considera uma aleijada. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele para o que precisar e os dois se beijam.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Nicolás e Leonardo suspeitam que alguém queria incriminar Mar, já que Leonardo pediu a Mar provas de que ela não machucou seu pai. Então, de quem os irmãos Portilla suspeitarão.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Civan agradece a Agah pela ajuda e abre o jogo com os familiares. O magnata chama os funcionários de volta ao casarão e obriga Seniz a se desculpar com eles. Ceren entra escondida no quarto de Damla para experimentar roupas, mas acaba sendo flagrada pela caçula dos Karaçay. Sentindo falta do irmão, Agah desabafa com a foto dele e revela o plano para o futuro de Nedim. Damla cobra gratidão de Civan. Ceren sofre novamente com enjoos, deixando Seher preocupada. Cemre interrompe o jantar de Agah e expõe que Cenk a contratou para cantar vendada sem o seu consentimento. Nedim e a cuidadora se reencontram. Ceren faz o teste e confirma estar esperando um bebê. Cenk enfrenta o pai e Cemre exibe imagens de Seniz humilhando Nedim diante de todos.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Nos campos, a conversa entre Dotan e Jó é interrompida por uma visita. Recebendo um recado dos irmãos, José tem uma reação imediata.
(22h) Reis
Para colocar um fim na guerra entre israelitas e amonitas, Malcam tenta um acordo com o comandante Joabe. Aitofel discute com Urias por causa de Bateseba e o idoso acaba ficando irritado com o guerreiro. Sempre apreensivo, Mefibosete fica surpreso com a visita do mensageiro do rei.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar. Paixão pede ajuda a Lúcio apra encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing. Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia. Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.
(19h15) Dona de Mim
Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos.
(20h35) Vale Tudo
Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.
