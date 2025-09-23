Bicampeão mundial de parasurf disputa dois campeonatos quase simultâneos em Pernambuco
Portador de nanismo, o atleta profissional compete há 13 anos e afirma que nunca participou de duas competições em datas tão próximas
O surfista Roberto Pino, tricampeão brasileiro e bicampeão mundial de surf adaptado, vai enfrentar um desafio inédito em sua carreira: disputar dois campeonatos quase ao mesmo tempo, entre os dias 2 e 5 de outubro, na praia do Borete, em Ipojuca, Pernambuco.
Portador de nanismo, o atleta profissional compete há 13 anos e afirma que nunca participou de duas competições em datas tão próximas.
Competições e objetivos
A primeira disputa será o Parasurf Brasileiro, na categoria baixa estatura, com foco no campeonato mundial marcado para novembro.
A segunda competição ocorrerá durante a terceira etapa do circuito pernambucano de surf adaptado, de 4 a 5 de outubro.
Pino busca o tetracampeonato brasileiro e quer, ao mesmo tempo, incentivar novos atletas.
Ele também deseja que a International Surfing Association (ISA) reinclua a categoria de baixa estatura nos campeonatos mundiais, extinta no ano passado.
Projetos sociais e inspiração familiar
Além das competições, Roberto Pino planeja fundar uma ONG voltada para o incentivo à prática do surf no estado, buscando motivar pessoas com deficiência a se tornarem atletas.
O surf é um compromisso familiar. Seu filho, Otávio Pino, de 18 anos, é tri-vice-campeão brasileiro, e a filha mais nova, Lara Pino, 16 anos, também já conquistou o título brasileiro de parasurf.
Preparação e treinos
Para se preparar, Pino treinará no final do mês na piscina artificial do Boa Vista Village, em Porto Feliz (SP), que reproduz ondas de 22 segundos e permite a realização de tubos e manobras em ambiente seguro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Recentemente, ele também treinou na piscina artificial da Surfland, em Santa Catarina.
O médico psiquiatra e surfista Tárico Carvalho, parceiro de treinos de Pino, destaca a importância do esporte para inclusão e saúde mental:
"A história de Pino é um misto de superação, dedicação e inspiração. A bandeira da inclusão que ele levanta através do surf precisa ser ampliada, e a ONG deve cumprir esse papel."
Presença digital
Roberto Pino também compartilha suas manobras e treinos nas redes sociais como forma de incentivar a prática do esporte, especialmente entre pessoas com deficiência.
Vídeos recentes de suas sessões de treino na praia do Paiva, no litoral sul de Pernambuco, alcançaram mais de um milhão de visualizações e outro bateu 20 mil em menos de 24 horas.
"Isso mostra que estou no caminho certo. No surf, o lema é não desistir: cair, respirar e tentar novamente", afirma Pino.