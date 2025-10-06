REC’n’Play 2025: evento aposta em negócios e inteligência artificial para consolidar Recife como polo de inovação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A sétima versão do festival promete dar atenção a negócios, empreendedorismo e aos debates que giram em torno da inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

De 15 a 18 de outubro, o bairro do Recife será palco do REC’n’Play 2025, festival de tecnologia que se consolidou como referência nacional em inovação criativa.

A sétima versão do festival, promovido pelo Porto Digital, Sebrae-PE e Ampla Comunicação, promete repetir o sucesso dos anos anteriores, dando também uma atenção em negócios e empreendedorismo e nos debates em torno da inteligência artificial.



Arena de Negócios

Entre os principais destaques está a expansão da Arena de Negócios, que triplicou de tamanho em comparação à edição passada.

Localizada no Armazém 14, a estrutura vai abrigar 4.500 m² de experiências voltadas para o mercado, reunindo 210 startups em exposição, além de investidores, aceleradoras e representantes de grandes empresas interessadas em inovação.

Segundo Gabriela Alencar, diretora de marketing do Porto Digital e organizadora do REC’n’Play, o crescimento da arena reflete a força do ecossistema de empreendedorismo do Recife e a relevância do festival para o setor.

“A Arena de Negócios triplicou de tamanho. O que mostra a força do REC’n’Play para atrair empreendedores, investidores e executivos interessados em se conectar com o que está sendo produzido em termos de inovação. Serão 210 startups em exposição, mostrando o que há de mais novo em soluções para diversas áreas”, afirmou.

A iniciativa reforça o papel do evento como um grande ambiente de conexões, aproximando quem desenvolve soluções inovadoras de quem busca entender sobre negócios e oportunidades de investimento.

“É um ambiente em que as conexões acontecem de forma natural. As startups encontram investidores, as corporações conhecem novas soluções e todo mundo ganha com essa troca”, destacou Gabriela.

Além da exposição de startups, o espaço terá rodadas de negócios, palestras de executivos e encontros voltados para diferentes áreas, favorecendo a troca de experiências, networking e o arranjo de novas parcerias comerciais.

Debates sobre inteligência artificial

O tema do Rec’n’Play este ano é “O futuro feito por gente”, uma escolha que, segundo Gabriela Alencar, mostra a essência do festival.

“Queremos reforçar que, por trás de toda inovação e de toda tecnologia, existem pessoas. O futuro não é apenas sobre máquinas ou sistemas, mas sobre como nós, como sociedade, usamos essas ferramentas para transformar realidades. Quanto mais diverso for esse coletivo, mais potente será o impacto que conseguiremos gerar”, destaca.

O tema atravessará diferentes arenas do festival, com painéis, workshops e experiências práticas que mostram como a tecnologia está impactando o mercado, a política e a sociedade.

Gabriela explica que o protagonismo da IA na programação é o resultado do momento em que vivemos, em que a tecnologia se tornou um assunto central tanto para empresas quanto para cidadãos comuns.

“A inteligência artificial está no centro de várias discussões e não poderia ficar de fora do REC’n’Play. Vamos trazer especialistas para debater desde os aspectos técnicos até os impactos sociais e econômicos do uso da tecnologia”, ressaltou Gabriela.

Um dos principais espaços para esse debate será a Arena Inovação, que foi sucesso na edição de 2024 e oferecerá experiências imersivas em que o público poderá ver na prática aplicações de IA, desde ferramentas de interação até sistemas que utilizam interfaces avançadas.

“A gente acredita que a melhor forma de entender a inteligência artificial é experimentando. O visitante vai ter a chance de interagir com sistemas que utilizam a tecnologia e ver como isso já faz parte do nosso presente, não só do futuro”, explicou.

Recife como palco da inovação

Um dos intuitos do REC’n’Play é consolidar Recife como referência nacional em inovação e tecnologia. Não só por dar destaque a esses temas específicos (negócios e inteligência artificial), mas outros também.

O festival funciona como um grande laboratório a céu aberto ao reunir startups, investidores, executivos e especialistas para discutir soluções e pensar rumos para o futuro.

O evento também traz benefícios para o ecossistema local, que ganha visibilidade nacional e internacional, ampliando as possibilidades de atração de investimentos e talentos.

“A cada ano, o REC’n’Play mostra que o Recife tem muito a oferecer. Estamos falando de um polo criativo e tecnológico que já é reconhecido no Brasil e que, com iniciativas como essa, se projeta ainda mais para o mundo”, destacou Gabriela.



Saiba como se inscrever na newsletter JC