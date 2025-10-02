Xiaomi lança no Brasil a série 15T, com foco em câmeras Leica, IA avançada e desempenho premium
O lançamento, que aconteceu globalmente na Alemanha, chega ao Brasil com a promessa de consolidar a presença da marca no segmento premium
A Xiaomi anunciou que trará ao mercado brasileiro a nova linha de smartphones Xiaomi 15T, composta pelos modelos 15T e 15T Pro.
Em entrevista ao JC, Luciano Barbosa, Head de Operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil e Elielton Caetano, responsável pelo marketing da empresa, destacaram os principais diferenciais da nova geração de smartphones.
Fotografia profissional e parceria com a Leica
Na nova linha, a Xiaomi mantém e aprimora a parceria com a Leica, uma empresa e marca alemã especializada em câmeras, lentes, binóculos e outros equipamentos ópticos, trazendo para a linha 15T recursos de fotografia que vão além das lentes de ponta.
Segundo Luciano, o sistema usa inteligência artificial para entender o cenário antes da captura, ajustar a imagem em tempo real e aplicar um tratamento pós-foto, resultando em registros com qualidade profissional.
“Dentro dos recursos de câmeras tem muita evolução. Desde uma tecnologia que analisa o que você está visualizando na tela do seu smartphone antes de capturar a imagem depois a captura, e um tratamento das imagens pós-captura, entregando a melhor solução possível,” disse Barbosa.
Entre as funções, destacam-se:
- Edição inteligente (como remover objetos com um toque ou expandir imagens);
- Reconhecimento de ambiente para ajustes automáticos;
- Recursos de IA para legendas e tradução em tempo real, incluindo geração de legendas em reuniões em outras línguas.
Desempenho pensado para jogos e alta performance
O público gamer também é prioridade. Os novos modelos usam tecnologia de resfriamento Xiaomi 3D Ice Loop, inspirada em celulares gamers para evitar superaquecimento, além de taxa de atualização de 144 Hz no 15T Pro e 120 Hz no 15T e processadores MediaTek de última geração para rodar jogos pesados com estabilidade.
Elielton também destacou as taxas de atualização dos smartphones e uma parceria com a MediaTek.
“Temos uma ótima taxa de atualização de tela em questão de resposta no Xiaomi 15T Pro, com 144 Hz. E 120 Hz no Xiaomi 15T. Então são essas duas tecnologias que ajudam na experiência de jogos competitivos, jogos mobile. E também temos a parceria com a MediaTek. São os dois processadores que equipam os produtos para rodar jogos pesados com estabilidade”, afirmou.
Bateria inteligente e recarga super-rápida
A autonomia dos dispositivos é considerada outro ponto forte. O Xiaomi 15T Pro se destaca com seu carregamento ultrarrápido, alcançando 100% em apenas 36 minutos com seu carregador 90W com fio, ou 50W sem fio. A duração estimada é de 15 horas e 29 minutos de uso contínuo.
Já o Xiaomi 15T também oferece um carregamento rápido, demorando 50 minutos para atingir 100% com seu carregador de 67W com fio e tem uma duração de até 13 horas e 19 minutos de uso contínuo.
Os aparelhos têm chips de gestão de bateria, Surge P3 e G1, que usam IA para entender o perfil do usuário e otimizar o consumo de energia.
A saúde da bateria é projetada para até 1600 ciclos de carga, o que pode representar 4 a 6 anos de uso, dependendo do perfil do consumidor.
Conexão que vai além do sinal de celular
Um diferencial da linha é a comunicação peer-to-peer offline. Mesmo sem sinal, usuários podem trocar mensagens em distâncias de 1,3 km (15T) ou 1,9 km (15T Pro), um recurso útil para trilhas e áreas remotas.
HyperOS 3.0 e IA integrada
A nova geração virá com a aguardada atualização HyperOS 3.0 ainda este ano. Entre as novidades estão:
- Busca inteligente por contexto (ex.: digitar “foto com cachecol vermelho” para achar imagens específicas);
- Maior integração com dispositivos Apple, algo inédito em um sistema baseado em Android;
- Bloco de notas aprimorado, com mapas mentais e IA para organização de ideias;
- Recursos nativos de gravação, transcrição e resumo de reuniões, com identificação automática de interlocutores.
Design refinado e ergonomia aprimorada
A Xiaomi apostou em curvas sutis e em um acabamento mais anatômico em relação ao modelo anterior (14T), tornando o aparelho mais confortável e elegante.
As cores seguem a tendência minimalista e sofisticada do mercado global. Elielton reforçou as especificações na escolha do novo design.
“O design foi uma escolha muito natural. A escolha no design foi para ser mais portátil, se encaixar melhor ali na mão, ter maior ergonomia e passar essa sensação de um celular mínimo.”
Impacto do smartphone no mercado brasileiro
Segundo Luciano Barbosa, o lançamento reforça a aposta no público que pesquisa profundamente antes de comprar um celular premium.
No ano passado, o Xiaomi 14T superou expectativas de vendas, especialmente no varejo físico, com forte desempenho em redes como Bemol (Norte) e Martinello, além de marketplaces como Casas Bahia.
A aposta é que a combinação de fotografia de alto nível, desempenho sólido e recursos exclusivos de IA conquiste consumidores que buscam um aparelho para vários anos de uso.
“O brasileiro que procura um Xiaomi premium já chega à loja sabendo tudo sobre o produto. Ele quer especificações de ponta, um celular que dure anos e ofereça diferenciais reais. Com câmeras Leica, IA avançada e recursos inéditos, a linha 15T é nossa aposta para esse público exigente”, completou Luciano Barbosa.