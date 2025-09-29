fechar
Pix fora do ar: usuários relatam instabilidade no sistema de pagamentos na manhã desta segunda-feira (29)

Ferramenta Downdetector recebeu notificações de falhas em transferências em diversas capitais brasileiras; alguns bancos não sofreram

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 29/09/2025 às 12:07 | Atualizado em 29/09/2025 às 12:16
Pessoa utilizando o sistema de pagamentos instant&acirc;neos, o pix
Pessoa utilizando o sistema de pagamentos instantâneos, o pix - Divulgação

O pix, sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, sofreu uma instabilidade na manhã desta segunda-feira (29), ocasionando no não funcionamento em algumas plataformas bancárias online.

Queda do pix

A dificuldade em concluir pagamentos via pix foi relatada por usuários nas redes sociais e na ferramenta Downdetector, que mapeia falhas operacionais em sites e aplicativos.

O pico da instabilidade foi por volta das 11h30, quando foram registradas mais de 8 mil reclamações no Downdetector. Esses registros foram feitos por brasileiros de diferentes pontos do Brasil, com destaque para São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Recife.

Reprodução/Downdetector
Mapa de calor das reclamações de instabilidade no pix em 29/09/2025 - Reprodução/Downdetector

Em quais bancos o pix não está funcionando?

Ainda no portal do Downdetector, há reclamações relativas a falhas de transferências via pix nos sistemas das instituições financeiras:

  • C6 Bank
  • Banco do Brasil
  • Banco Central do Brasil
  • Santander
  • Inter
  • Banco Itaú
  • Nubank
  • Bradesco
  • Caixa Econômica Federal

