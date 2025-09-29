Pix fora do ar: usuários relatam instabilidade no sistema de pagamentos na manhã desta segunda-feira (29)
Ferramenta Downdetector recebeu notificações de falhas em transferências em diversas capitais brasileiras; alguns bancos não sofreram
O pix, sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, sofreu uma instabilidade na manhã desta segunda-feira (29), ocasionando no não funcionamento em algumas plataformas bancárias online.
A dificuldade em concluir pagamentos via pix foi relatada por usuários nas redes sociais e na ferramenta Downdetector, que mapeia falhas operacionais em sites e aplicativos.
O pico da instabilidade foi por volta das 11h30, quando foram registradas mais de 8 mil reclamações no Downdetector. Esses registros foram feitos por brasileiros de diferentes pontos do Brasil, com destaque para São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Recife.
Em quais bancos o pix não está funcionando?
Ainda no portal do Downdetector, há reclamações relativas a falhas de transferências via pix nos sistemas das instituições financeiras:
- C6 Bank
- Banco do Brasil
- Banco Central do Brasil
- Santander
- Inter
- Banco Itaú
- Nubank
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal
