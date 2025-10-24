Natura Ekos Andiroba combina tecnologia e tradição em potente tratamento anti-cansaço
Com formulação desenvolvida para aliviar as tensões corporais diárias e restaurar a pele, a nova linha gera valor para o consumidor
A Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais na América Latina, acaba de lançar uma nova linha com um dos primeiros ativos utilizados em Natura Ekos: a andiroba.
O lançamento traz uma nova formulação e representa a consolidação de um modelo de negócio que alia a conservação da biodiversidade com produtos de alto valor cosmético e benefícios comprovados que atendem demandas do dia a dia do consumidor moderno.
Os produtos de Natura Ekos Andiroba além de restaurar a pele, ajudam a aliviar as tensões do corpo e transformam o cuidado diário em um verdadeiro ritual de bem-estar.
Os benefícios são expressivos - durante os testes realizados com as consumidoras, os produtos da linha demonstraram contribuir com a redução de até 94% das tensões corporais, aliviar em até 70% a sensação de cansaço no corpo e auxiliar em até 74% na diminuição da retenção de líquido.
Cinco produtos compõem seu portfólio: Polpa para o corpo, Óleo trifásico, Fluido de Massagem, Esfoliante térmico corporal e Sabonete Massageador.
A história de Natura Ekos e a jornada da andiroba
Natura Ekos nasceu em 2000 e completa 25 anos com um propósito claro: transformar a sociobioeconomia em uma força capaz de manter a floresta de pé, ao mesmo tempo em que melhora a vida das pessoas que atuam nas cadeias produtivas das comunidades.
Desde seu lançamento, a marca buscou estabelecer uma conexão direta e profunda com essas comunidades agroextrativistas, reconhecendo o papel fundamental desses guardiões do conhecimento tradicional.
A abordagem ganha ainda mais relevância no atual cenário global. Em discussões como as da Conferência das Nações Unidas (COP 30), que neste ano ocorre em Belém (PA), o tema da bioeconomia, com soluções baseadas na natureza, é crucial para a transição a geração de impacto positivo.
O modelo de Natura Ekos dialoga diretamente com as agendas internacionais de combate às mudanças climáticas, provando que é possível construir um futuro mais sustentável por meio de cadeias de valor justas e regenerativas.
"A árvore andirobeira tem uso integral, pois tudo pode ser aproveitado. E o uso não-madeireiro é muito mais rentável e benéfico, gerando renda para centenas de famílias de comunidades parceiras da Natura, contribuindo para a conservação da floresta e apoiando ainda a regulação climática do ecossistema", explica Mauro Costa, Gerente Sr. de Relacionamento e Abastecimento da Sociobiodiversidade da Natura.
O executivo explica que a jornada da andiroba, desde a coleta de suas sementes até o uso de seu óleo dourado nas formulações dos produtos, é um processo meticuloso que combina conhecimento tradicional e tecnologia de ponta em parceria com diversas famílias.
Nas comunidades parceiras, a Natura investiu em infraestrutura, como estufas de secagem, para garantir a qualidade do óleo, gerando mais autonomia e renda para os parceiros.
E essa relação se estende além da produção, a cadeia produtiva também impulsiona a autonomia econômica das mulheres da região, que são as principais responsáveis pela coleta das sementes.
Mais detalhes dos produtos de Natura Ekos Andiroba
Polpa Hidratante para o Corpo Natura Ekos Andiroba
Sua pele restaurada e hidratada por até 72 horas. Rico em óleo bruto de Andiroba, auxilia no alívio da sensação de cansaço do corpo, deixando a pele mais nutrida e com aspecto saudável. Com textura cremosa e rápida absorção, proporciona um ritual de cuidado e bem estar prazeroso.
Óleo Trifásico Desodorante Corporal Natura Ekos Andiroba
Novo Natura Ekos Andiroba, mesma fragrância e textura, mais potência para a sua pele. Melhora a textura da pele, deixando-a mais iluminada e hidratada. Restaura a pele, alivia a sensação de cansaço do corpo e forma um filme protetor. Fragrância revigorante, textura surpreendente e não pegajosa.
Fluido de Massagem para o Corpo Natura Ekos Andiroba
Auxilia no relaxamento das tensões diárias que se acumulam nas costas, ombros, pescoço, pernas e pés. Reduz a sensação de inchaço do corpo e alivia a sensação de cansaço das pernas e pés.
Esfoliante Térmico Natura Ekos Andiroba
Esfolia e aquece a pele para auxiliar no relaxamento das tensões diárias. Ajuda a aliviar a sensação de cansaço corporal.
Sabonete em Barra Massageador Puro Vegetal Natura Ekos Andiroba
Limpa e massageia a pele sem ressecar. Potência anti cansaço, restaura a pele e ajuda a aliviar as tensões do corpo. Com espuma cremosa, ideal para um banho relaxante. Perfuma a pele com notas verdes e frescas.