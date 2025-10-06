Pagobinho: Projeto do cantor Fabinho desembarca no Recife com promessa de noite inesquecível no Mirante do Paço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece no Mirante do Paço, no coração do Recife Antigo, e promete reunir uma multidão ao som de muito pagode e convidados especiais

O Recife será palco de uma grande celebração do pagode no dia 1 de novembro, a partir das 22h, com a chegada do Pagobinho, label comandada pelo cantor Fabinho, fenômeno da nova geração do ritmo.

Após arrastar multidões em cidades como Campos, Porto Alegre e São Gonçalo — onde a última edição contou com mais de 12 mil pessoas —, o Pagobinho segue sua trajetória de sucesso pelo Brasil e estreia em solo pernambucano com altas expectativas.

A proposta do projeto é simples e eficaz: reunir fãs do gênero em uma experiência que mistura música de qualidade, clima festivo e o carisma inconfundível de Fabinho.

Sucesso

Com mais de 40 milhões de streams mensais nas plataformas digitais e clipes que não param de crescer em visualizações no YouTube, Fabinho tem consolidado seu nome entre os grandes do pagode nacional.

Seus lançamentos, sempre aguardados com entusiasmo pelos fãs, vêm impulsionando o alcance do projeto Pagobinho e reforçando sua identidade como um dos eventos mais pulsantes do gênero atualmente.

Para a estreia no Recife, o evento tem produção local assinada pela Festa Cheia Produções e conta com uma estrutura pensada para oferecer ao público conforto e uma vista privilegiada no alto do Mirante do Paço — que deve se transformar, por uma noite, em um verdadeiro reduto do pagode.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$ 95 e estão à venda no site Bilheteria Digital e nas Lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Mais informações podem ser encontradas nos perfis oficiais do evento: @pagobinhooficial e @festacheia no Instagram.