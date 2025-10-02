Clube das Pás recebe Zezo do Recife e Condinho nesta sexta-feira (3)
A programação do Clube das Pás traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma sexta-feira repleta de muita música e animação
O Clube das Pás promete agitar o público nesta sexta-feira (3) com mais uma edição da “Sexta Dançante”, a partir das 19h. A programação traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma noite repleta de música e animação.
Entre as atrações, estão Condinho, Zezo do Recife e Cris & André Beah, além da tradicional Orquestra das Pás, que apresenta o melhor da música nacional e internacional. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada até às 21h.
Para deixar a noite ainda mais animada, o público poderá acompanhar os dançarinos do projeto “Pés de Valsa” e participar ativamente da pista, adquirindo fichas no local e garantindo momentos de diversão para todos.
Uma noite imperdível para quem gosta de música, dança e do clima contagiante do brega pernambucano.