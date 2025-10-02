fechar
Últimas | Notícia

Clube das Pás recebe Zezo do Recife e Condinho nesta sexta-feira (3)

A programação do Clube das Pás traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma sexta-feira repleta de muita música e animação

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/10/2025 às 16:42
Zezo do Recife e Condinho
Zezo do Recife e Condinho - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Clube das Pás promete agitar o público nesta sexta-feira (3) com mais uma edição da “Sexta Dançante”, a partir das 19h. A programação traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma noite repleta de música e animação.

Entre as atrações, estão Condinho, Zezo do Recife e Cris & André Beah, além da tradicional Orquestra das Pás, que apresenta o melhor da música nacional e internacional. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada até às 21h.

Para deixar a noite ainda mais animada, o público poderá acompanhar os dançarinos do projeto “Pés de Valsa” e participar ativamente da pista, adquirindo fichas no local e garantindo momentos de diversão para todos.

Uma noite imperdível para quem gosta de música, dança e do clima contagiante do brega pernambucano.

Leia Também

Leia também

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Difícil Missão

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro
Leão

Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro

Compartilhe

Tags