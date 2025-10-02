Clube das Pás recebe Zezo do Recife e Condinho nesta sexta-feira (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação do Clube das Pás traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma sexta-feira repleta de muita música e animação

Clique aqui e escute a matéria

O Clube das Pás promete agitar o público nesta sexta-feira (3) com mais uma edição da “Sexta Dançante”, a partir das 19h. A programação traz grandes nomes do brega pernambucano, garantindo uma noite repleta de música e animação.

Entre as atrações, estão Condinho, Zezo do Recife e Cris & André Beah, além da tradicional Orquestra das Pás, que apresenta o melhor da música nacional e internacional. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada até às 21h.

Para deixar a noite ainda mais animada, o público poderá acompanhar os dançarinos do projeto “Pés de Valsa” e participar ativamente da pista, adquirindo fichas no local e garantindo momentos de diversão para todos.

Uma noite imperdível para quem gosta de música, dança e do clima contagiante do brega pernambucano.