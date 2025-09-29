fechar
Últimas | Notícia

Caixa Cultural Recife traz experiências musicais e cinematográficas com "Tô no Cineminha"

Com entrada gratuita, o evento apresenta 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades, exibidos com acompanhamento musical ao vivo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 29/09/2025 às 14:33
O evento reúne 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades
O evento reúne 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

De 16 a 18 de outubro de 2025, a Caixa Cultural Recife recebe o projeto Tô no Cineminha, uma série de cineconcertos internacionais voltados para bebês e crianças de 18 meses a 6 anos.

Com entrada gratuita, o evento apresenta 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades, exibidos com acompanhamento musical ao vivo, além de oficinas e atividades lúdicas para o público infantil.

A iniciativa tem curadoria do Forum des Images, instituição francesa especializada em audiovisual, e integra a programação da Temporada do Ano da França no Brasil.

Após passar pela Caixa Cultural Brasília em 2023, o projeto encerra sua itinerância nacional em Recife, com quatro apresentações de três cineconcertos inéditos no Nordeste.

Programação dos cineconcertos

  • 16 de outubro, 15h – “De cabeça para baixo”
    Acompanhado pelo músico, compositor e engenheiro de som francês Jean-Carl Feldis, o cineconcerto explora emoções e aventuras para crianças a partir de 3 anos.
  • 17 de outubro, 15h – “Brincando na Água”
    Também com Jean-Carl Feldis, a apresentação leva crianças a partir de 18 meses a uma viagem pelo mundo das águas. Cinco curtas coloridos mostram um chapéu azul engraçado, um filhote de cachorro, um filhote de urso, um patinho, um pinguim aprendendo a nadar e um castor cantor, despertando a imaginação do público infantil.
  • 18 de outubro, 11h e 16h – “No Coração do Oceano”
    Para crianças a partir de 2 anos, o cineconcerto traz acompanhamento musical da dupla francesa Science Fiction e participação da musicista carioca Flávia Melo. Peixes curiosos, uma baleia azul, um barquinho de papel e um pescador de estrelas exploram os mistérios do oceano.

Oficina Pequenas Criações Sonoras

Nos dias 16 e 17 de outubro, às 10h30, a CAIXA Cultural Recife promove a Oficina Pequenas Criações Sonoras, conduzida por Jean-Carl Feldis.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As crianças aprendem, de forma lúdica e interativa, como criar efeitos sonoros e trilhas sonoras para filmes, utilizando objetos e instrumentos musicais. Inscrições pelo site da CAIXA Cultural Recife.

Doações

Os espectadores podem contribuir voluntariamente com artigos para bebês e crianças até 5 anos, como roupas em bom estado, fraldas, lenços umedecidos e sabonete líquido. Os itens serão doados a creches que atendem crianças em vulnerabilidade social.

Leia também

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, narrador da ESPN
LUTO

Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, narrador da ESPN

Compartilhe

Tags