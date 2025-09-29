Caixa Cultural Recife traz experiências musicais e cinematográficas com "Tô no Cineminha"
Com entrada gratuita, o evento apresenta 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades, exibidos com acompanhamento musical ao vivo
De 16 a 18 de outubro de 2025, a Caixa Cultural Recife recebe o projeto Tô no Cineminha, uma série de cineconcertos internacionais voltados para bebês e crianças de 18 meses a 6 anos.
Com entrada gratuita, o evento apresenta 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades, exibidos com acompanhamento musical ao vivo, além de oficinas e atividades lúdicas para o público infantil.
A iniciativa tem curadoria do Forum des Images, instituição francesa especializada em audiovisual, e integra a programação da Temporada do Ano da França no Brasil.
Após passar pela Caixa Cultural Brasília em 2023, o projeto encerra sua itinerância nacional em Recife, com quatro apresentações de três cineconcertos inéditos no Nordeste.
Programação dos cineconcertos
- 16 de outubro, 15h – “De cabeça para baixo”
Acompanhado pelo músico, compositor e engenheiro de som francês Jean-Carl Feldis, o cineconcerto explora emoções e aventuras para crianças a partir de 3 anos.
- 17 de outubro, 15h – “Brincando na Água”
Também com Jean-Carl Feldis, a apresentação leva crianças a partir de 18 meses a uma viagem pelo mundo das águas. Cinco curtas coloridos mostram um chapéu azul engraçado, um filhote de cachorro, um filhote de urso, um patinho, um pinguim aprendendo a nadar e um castor cantor, despertando a imaginação do público infantil.
- 18 de outubro, 11h e 16h – “No Coração do Oceano”
Para crianças a partir de 2 anos, o cineconcerto traz acompanhamento musical da dupla francesa Science Fiction e participação da musicista carioca Flávia Melo. Peixes curiosos, uma baleia azul, um barquinho de papel e um pescador de estrelas exploram os mistérios do oceano.
Oficina Pequenas Criações Sonoras
Nos dias 16 e 17 de outubro, às 10h30, a CAIXA Cultural Recife promove a Oficina Pequenas Criações Sonoras, conduzida por Jean-Carl Feldis.
As crianças aprendem, de forma lúdica e interativa, como criar efeitos sonoros e trilhas sonoras para filmes, utilizando objetos e instrumentos musicais. Inscrições pelo site da CAIXA Cultural Recife.
Doações
Os espectadores podem contribuir voluntariamente com artigos para bebês e crianças até 5 anos, como roupas em bom estado, fraldas, lenços umedecidos e sabonete líquido. Os itens serão doados a creches que atendem crianças em vulnerabilidade social.