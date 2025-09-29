fechar
Observatório da Tv | Notícia

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 9:03
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (28), às 02h35, no Cinemaço, a TV Globo exibe o filme Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida.

Ficha Técnica:

Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida
Título Original: Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 1981
Diretor: Steven Spielberg
Elenco: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman
Classe: Aventura

Sinopse:

Indiana Jones precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia que contém os dez mandamentos. Mas os nazistas também vão fazer de tudo para adquirir o objeto.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Compartilhe

Tags