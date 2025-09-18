Pernambuco lança concurso de fotografia negra com prêmios em dinheiro
"Foto Preta" vai premiar 20 artistas negros do estado de Pernambuco com R$ 12,5 mil no total; inscrições seguem até o dia 6 de outubro
Clique aqui e escute a matéria
Aberto a fotógrafos iniciantes, profissionais e apaixonados pela arte de registrar imagens, o concurso “Foto Preta: mostra da fotografia negra de Pernambuco” promete movimentar a cena cultural do estado.
A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira (15) e está com inscrições abertas até 6 de outubro, reunindo participantes dos 184 municípios pernambucanos.
Espaço para novos olhares
O concurso convida pessoas pretas e pardas, maiores de 18 anos, nascidas ou residentes em Pernambuco, a inscreverem suas obras — feitas tanto com câmeras profissionais quanto com celulares.
A proposta é difundir a produção fotográfica negra contemporânea e estimular pesquisas que utilizem a imagem como ferramenta de memória, ancestralidade e autorrepresentação.
“A fotografia, quando feita por mãos e olhares pretos, não é apenas registro. Ela é um corpo de memória, um arquivo vivo que conecta passado, presente e futuro. O Foto Preta nasce para afirmar isso: que nossa imagem é também nossa herança”, afirma Ronald Cruz, idealizador e coordenador da mostra.
Prêmios e exposição coletiva
Serão selecionados 20 artistas, que participarão de uma exposição coletiva na Galeria Capibaribe, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, entre 17 de novembro e 17 de dezembro.
O concurso distribuirá R$ 12,5 mil em prêmios. Além de uma ajuda de custo de R$ 500 para cada selecionado, haverá destaques:
- 1º lugar: R$ 1.500
- 2º lugar: R$ 1.300
- 3º lugar: R$ 1.000
- Prêmio do voto popular no Instagram: R$ 800
Para Cruz, mais do que o valor financeiro, o apoio tem caráter simbólico: “Queremos que a periferia, o interior, as quebradas e os quilombos sejam vistos a partir de quem vive nesses lugares. É sobre autorrepresentação, sobre devolver a narrativa ao povo preto de Pernambuco", destaca Cruz.
“Muitos jovens talentosos deixam de seguir na fotografia por falta de reconhecimento ou recursos. Esse prêmio é um empurrão para dizer: continuem. Suas histórias, suas memórias e seus olhares importam”, completa.
Critérios e diversidade
A curadoria vai se orientar pelos quatro elementos da natureza — fogo, terra, água e ar — como inspirações para obras que expressem espiritualidade, permanência e reinvenção da presença preta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O processo seletivo terá duas etapas: análise preliminar e avaliação artística-cultural, considerando originalidade, criatividade e relevância social. Além disso, haverá indutores sociais para garantir diversidade entre os selecionados, priorizando a participação de mulheres cis e trans, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e representantes de todas as regiões do estado.
O resultado será divulgado até 17 de outubro de 2025. Os interessados em participar devem realizar inscrições até o dia 6 de outubro, por meio de formulário disponível.
Mais detalhes sobre o concurso, basta acessar o edital da convocatória.
A iniciativa foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.