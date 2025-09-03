5 músicas de Bruno Mars mais fáceis de tocar no violão
Cantor acumula mais de 112 milhões de ouvintes nas plataformas musicais, e possui hits icônicos ao longo da carreira, que podem ser facilmente tocados
Com uma carreira de sucessos e uma relação de carinho com o Brasil, o cantor Bruno Mars consolidou seu nome na música e entre os fãs. Com diversos hits ao longo da carreira, o artista acumula streams, recordes e prêmios.
Felizmente, alguns de seus sucessos podem ser reproduzidos em casa - seja cantando, no violão ou teclado. Apesar de diferentes graus de dificuldade, existem algumas músicas que são fáceis de aprender para quem quer tocar violão.
Logo, confira a seguir as 5 músicas mais fáceis de Bruno Mars para tocar no violão.
Aprenda a tocar violão do zero: conheça a Kords!
Para quem deseja entender mais sobre o mundo da música, a Kords é a plataforma ideal para isso. Acontece que o site é voltado para educação musical, unindo tecnologia, gamificação e interatividade.
São diversos cursos disponíveis: teclado, canto, violão e vários outros instrumentos, além de aulas sobre teoria musical. A trilha é personalizada de acordo com a demanda de cada aluno. Ao fim do curso, a Kords oferece um certificado digital.
Para os interessados, a Kords está disponibilizando 7 dias de graça com acesso ilimitado ao consteúdos. Acesse aqui!
Músicas de Bruno Mars para tocar no violão
De acordo com o CifraClub, essas são algumas das 5 músicas mais fáceis de Bruno Mars para tocar no violão:
1. The Lazy Song
Considerada um dos primeiros hits de Bruno Mars, 'The Lazy Song' é fácil de aprender e feita para iniciantes.
A canção possui acordes básicos (G, D, Am, C), além de batida simples.
2. Talking to The Moon
Outro clássico que fez sucesso nas paradas brasileiras, 'Talking to the Moon' é nível fácil-médio por exigir mais atenção no dedilhado e na troca de acordes.
3. When I Was Your Man
Por ser feita para o piano, o nível de complexidade de 'When I Was Your Man' no violão é um pouco maior. Logo, são necessárias algumas adaptações.
A sequência de acordes não é difícil, mas a transposição pro violão pede mais atenção no ritmo.
4. Just The Way You Are
'Just The Way You Are' é considerada um clássico para iniciantes no violão, perfeita para quem está nos primeiros meses de aprendizado.
5. Locked Out of Heaven
Apesar da harmonia simples, 'Locked Out of Heaven' tem uma batida rápida. Assim, o principal desafio é manter o ritmo fluido.