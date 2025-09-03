5 músicas de Bruno Mars mais fáceis de tocar no violão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor acumula mais de 112 milhões de ouvintes nas plataformas musicais, e possui hits icônicos ao longo da carreira, que podem ser facilmente tocados

Clique aqui e escute a matéria

Com uma carreira de sucessos e uma relação de carinho com o Brasil, o cantor Bruno Mars consolidou seu nome na música e entre os fãs. Com diversos hits ao longo da carreira, o artista acumula streams, recordes e prêmios.

Felizmente, alguns de seus sucessos podem ser reproduzidos em casa - seja cantando, no violão ou teclado. Apesar de diferentes graus de dificuldade, existem algumas músicas que são fáceis de aprender para quem quer tocar violão.

Logo, confira a seguir as 5 músicas mais fáceis de Bruno Mars para tocar no violão.

Músicas de Bruno Mars para tocar no violão

TECNOLOGIA Aplicativo ichors tem enfoque no ensino do violão - SERGIO FIGUEROA/DIVULGAÇÃO

De acordo com o CifraClub, essas são algumas das 5 músicas mais fáceis de Bruno Mars para tocar no violão:

1. The Lazy Song

Considerada um dos primeiros hits de Bruno Mars, 'The Lazy Song' é fácil de aprender e feita para iniciantes.

A canção possui acordes básicos (G, D, Am, C), além de batida simples.



2. Talking to The Moon

Outro clássico que fez sucesso nas paradas brasileiras, 'Talking to the Moon' é nível fácil-médio por exigir mais atenção no dedilhado e na troca de acordes.



3. When I Was Your Man

Por ser feita para o piano, o nível de complexidade de 'When I Was Your Man' no violão é um pouco maior. Logo, são necessárias algumas adaptações.

A sequência de acordes não é difícil, mas a transposição pro violão pede mais atenção no ritmo.



4. Just The Way You Are

'Just The Way You Are' é considerada um clássico para iniciantes no violão, perfeita para quem está nos primeiros meses de aprendizado.



5. Locked Out of Heaven

Apesar da harmonia simples, 'Locked Out of Heaven' tem uma batida rápida. Assim, o principal desafio é manter o ritmo fluido.