Conheça a inovação que combina aroma e ciência para promover o relaxamento dos bebês

A tecnologia exclusiva desenvolvida com base em neurociência ajuda a acalmar os bebês e tornar o ritual do sono mais tranquilo e afetuoso

Pais, mães e cuidadores sabem da importância que uma boa noite de sono tem para a rotina dos seus filhos – e também do desafio que é garantir um descanso de qualidade, visto que os pequenos podem acordar diversas vezes, terem dificuldade para dormir, etc.

Segundo a pesquisa Baby and Child-Specifc Products in Brazil de Euromonitor, 66% dos brasileiros associam um sono reparador a uma vida mais plena e 46% dos pais afirmam priorizar o relaxamento na hora de escolher produtos para seus filhos.

Esses dados estão refletidos nas redes sociais: diversas pessoas usam o TikTok para buscar dicas de relaxamento para os bebês e, recentemente, a música “Xote da Alegria”, do Falamansa, esteve em alta em uma trend que mostra os pequenos adormecendo rapidamente ao som dele.

Diante desse cenário, acaba de chegar ao mercado infantil uma tecnologia que representará um aliado para muitas famílias: a tecnologia ConfortZ, desenvolvida pela Linha de Cuidados Pampers, marca do Grupo Boticário em parceria com a P&G, a partir de diretrizes científicas que combinam fragrância, ingredientes naturais e o respeito ao microbioma da pele para promover o relaxamento dos pequenos.

Inspirada no vínculo afetuoso entre cuidador e bebê no fim do dia, a inovação traz uma fragrância floral musk aromática com notas de camomila e lavanda natural, ingredientes reconhecidos por suas propriedades calmantes.

O grande diferencial está no desenvolvimento baseado em estudos de neurociência, que comprovaram os efeitos da fragrância na melhora do humor e no auxílio ao relaxamento.

“Estímulos sensoriais, como o aroma, são comprovadamente eficazes para acalmar e promover o relaxamento. Ingredientes, como lavanda e camomila, ajudam a reduzir a agitação e proporcionar um sono mais tranquilo”, explica Nayra Rattacasso, biomédica especialista no sono do bebê.

A ConfortZ é uma tecnologia exclusiva da marca, que acabe de ganhar uma versão voltada especialmente para o momento do sono: Pampers Relaxamento.

Composta por sabonete líquido e loção hidratante, a novidade foi desenvolvida a partir de diretrizes científicas que combinam fragrância, ingredientes naturais e o respeito ao microbioma da pele para promover o relaxamento dos pequenos.

“Produtos que perfumam o banho, também ajudam a criar uma associação positiva com o sono”, completa a especialista. “Quando damos banho no bebê e logo em seguida o colocamos para dormir (repetindo todos os dias), ele começa a criar uma conexão entre esse aroma e o ato de relaxar e dormir”.

Os itens também são dermatologicamente testados, o que reforça o compromisso da marca com a segurança e o bem-estar dos bebês.

“Produtos testados dermatologicamente são especialmente importantes para peles sensíveis, pois ajudam a prevenir irritações e desconfortos, tão comuns nos primeiros anos de vida", explica a consultora de sono infantil Bianca Carvalho.

"Além de ser desenvolvida com fórmulas suaves e seguras, ela é indicada por pediatras, o que confere ainda mais credibilidade e tranquilidade para as famílias no momento mais importante do dia: a hora do sono”, finaliza.

A linha foi desenhada para acompanhar os três momentos do ritual do sono:

1. Banho Relaxante

O Sabonete Líquido Relaxamento Pampers limpa suavemente a pele do bebê com sua fórmula leve e calmante, ajudando a sinalizar que é hora de desacelerar;



2. Massagem com hidratação

A Loção Hidratante Relaxamento Pampers tem textura leve, rápida absorção e perfume delicado. Quando combinada com o toque cuidadoso dos pais, favorece o vínculo afetivo e ajuda a reduzir

os despertares noturnos;



3. Hora de dormir

Um ambiente acolhedor, somado aos estímulos sensoriais da linha, completa a experiência de bem-estar para o bebê e toda a família.



Mais do que produtos de higiene, Pampers Relaxamento representa uma nova abordagem no cuidado noturno, unindo ciência, natureza e carinho em uma linha que apoia os momentos mais importantes da rotina dos bebês.