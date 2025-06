Cólicas em bebês: como identificar e aliviar o desconforto nos primeiros meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As cólicas são um incômodo frequente nos primeiros meses de vida do bebê. Afetam meninos e meninas, independentemente do tipo de alimentação, e geram insegurança em muitos pais de primeira viagem.

Embora suas causas exatas ainda não sejam totalmente compreendidas, há fatores associados, como a imaturidade do sistema digestivo, presença de gases, sensibilidade a alimentos e até a ingestão de ar durante a amamentação ou uso de mamadeira.

De acordo com a pediatra Claudia Conti, da UTI Neonatal do Hospital e Maternidade São Cristóvão e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, o desconforto tende a diminuir com o tempo. “Os episódios geralmente cessam até o sexto mês de vida. Mas, durante esse período, podem ser bastante intensos e frequentes”, explica.

Sinais comuns de cólicas em recém-nascidos

Os sintomas de cólicas costumam seguir um padrão característico. Segundo a especialista, os pais devem ficar atentos a:

Choro inconsolável, geralmente ao fim da tarde ou à noite, com som agudo e contínuo;

Pernas encolhidas, indicativo de dor abdominal;

Barriga dura ao toque, devido à presença de gases;

Caretas ou expressão de desconforto;

Movimentos constantes, como se o bebê estivesse se contorcendo;

Liberação de gases, muitas vezes associada ao quadro.

É importante lembrar que outros problemas de saúde, como refluxo, alergias ou infecções, podem gerar sintomas semelhantes. Por isso, o acompanhamento com o pediatra é essencial.

Estratégias para aliviar as cólicas do bebê

Algumas medidas simples podem ajudar a amenizar as cólicas. A pediatra recomenda:

Fazer o bebê arrotar após cada mamada, com leves batidas nas costas;

Embalar o bebê suavemente nos braços ou usar cadeiras de balanço;

Colocar o bebê de bruços sobre o colo ou em local seguro;

Massagear a barriga, com movimentos circulares no sentido horário;

Dar banho morno, que ajuda a relaxar os músculos abdominais;

Manter o ambiente tranquilo, com luzes baixas e pouco ruído.

Apoio e acolhimento são fundamentais

O contato pele a pele nas primeiras semanas de vida pode ajudar a reduzir o choro excessivo. Ainda assim, nem sempre haverá uma solução imediata. “A fase das cólicas passa, e é importante que os pais não se sintam culpados ou frustrados”, afirma a médica.

Buscar apoio da família, dividir responsabilidades e conversar com o pediatra são atitudes importantes. Grupos de mães e fóruns online também podem ser fontes de suporte emocional e troca de experiências durante essa fase.