'A Fazenda 17': Luiz Mesquita expõe descoberta chocante de traição antes do reality
Às vésperas de entrar em A Fazenda, o atleta revela como uma câmera usada para monitorar seus gatos revelou a infidelidade da noiva
Traição sempre rende assunto polêmico, e em A Fazenda 17 não é diferente — basta alguém puxar o tema para a roda que logo surgem histórias dignas de novela.
Desta vez, quem abriu o coração foi Luiz Mesquita, que contou aos colegas como descobriu que estava sendo traído pela noiva, apenas um mês antes de entrar no confinamento.
Enquanto conversava na cozinha com Duda e Maria, a atriz insistiu para que ele revelasse como tudo aconteceu.
Animadíssima com a fofoca, Maria até se ajeitou na cadeira. Mesquita então voltou no tempo e relembrou o dia em que pediu a ex em casamento, logo após vencer uma luta contra Nego do Borel. “Foi especial, ela aceitou na hora”, contou ele. Mas a fase romântica durou pouco.
Segundo o peão, o relacionamento começou a esfriar de forma estranha. Ele viajou a trabalho para os Lençóis Maranhenses e percebeu que a noiva estava distante nas chamadas de vídeo.
“Eu dizia que sentia saudade, que amava… e ela não respondia nada”, lamentou. A situação piorou quando ele pediu para ela buscá-lo no aeroporto após quase um mês fora. Ela disse que não podia porque veria uma amiga.
Suspeitando que algo estivesse errado, Mesquita ligou para o melhor amigo e foi direto para o apartamento. Lá, encontrou a noiva fria, desconversando e parecendo pronta para terminar. Ainda assim, nada era concreto — até que uma pista inesperada caiu no colo dele.
Mesquita contou que tem câmeras em casa para monitorar os gatos quando viaja. Curioso com o comportamento da noiva nos últimos dias, resolveu revisar os vídeos.
Em meio a quase mil gravações, uma chamou a atenção: exatamente no dia em que ela havia falado com ele por vídeo, a ex conversava com um amigo dizendo que tinha encontrado “o abençoado” na sorveteria. Depois disso, soltou o que ele jamais imaginaria: “Ele chegou e me deu um beijão”.
“Meu sangue ferveu na hora”, relembrou o atleta. “Fiquei revoltado, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Era a prova que eu precisava.” Ele chegou a investigar o tal amante, tentou falar com a esposa dele, mas não a encontrou nas redes. Sem saída, decidiu encerrar a história ali mesmo.
Quando chegou em casa, encarou a noiva e mandou a real: “Você vai sair do meu apartamento hoje”. Ela tentou negar tudo, dizendo que era “coisa da cabeça dele”, até que Mesquita mostrou o vídeo. Sem argumento, ela apenas se levantou e foi embora.
Os dois assinaram a dissolução da união, dividiram os gatos e nunca mais se falaram. Um mês depois, Luiz Mesquita já estava em A Fazenda — e com uma história digna de roteiro para contar.