'A Fazenda 17': saiba o que vai rolar na festa desta sexta (14)
Após uma semana agitada no jogo, os peões se preparam para uma noite de festa temática com música, diversão e muita energia na sede.
Clique aqui e escute a matéria
Depois de uma semana cheia de tensão, tretas e eliminações, os peões de A Fazenda 17 finalmente terão um momento para respirar — e, claro, se jogar na pista! A tradicional festa de sexta-feira chega com um clima especial e promete animar a noite em Itapecerica.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
Com o tema “Sinuca”, a decoração da sede ganha elementos coloridos e vibrantes, criando um ambiente perfeito para os peões curtirem, dançarem e esquecerem um pouco da pressão do jogo.
E para completar a vibe de festa rural moderna, a noite contará com show da dupla Bruninho & Davi, que leva para o reality seus sucessos animados e cheios de energia.
A apresentação deve embalar desde os mais baladeiros até os peões que adoram um sertanejo romântico. A expectativa é de muita dança, risadas, flertes e, claro, alguns momentos que podem virar assunto entre os fãs no dia seguinte.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O público poderá conferir um trecho da festa ao vivo no programa desta sexta (14). Para quem gosta de acompanhar cada detalhe, os melhores momentos também vão ao ar no sábado (15). Já no RecordPlus, é possível seguir toda a festa em tempo real.