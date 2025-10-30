Enquete A Fazenda roça atualizada: Créo Kellab vai sair? Votação está acirrada
O ator Créo Kellab, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Will Guimarães, estão na roça da vez em "A Fazenda 17"; saiba quem deve sair.
A sexta roça da "A Fazenda 17" está on!
Nizam saiu na última semana e agora o reality perde mais um peão. A berlinda é disputada por ator Créo Kellab, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Will Guimarães, ex-Rancho do Maia. Confira!
Quem já saiu da Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
- 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%
Enquete A Fazenda 2025: Quem vai sair?
Atualmente, Créo Kellab e Fabiano estão praticamente empatados como os mais votados para sair na enquete oficial do UOL.
1) Créo Kellab - 36,81% dos votos
2) Fabiano - 36,8%
3) Will Guimarães - 18,8%
Atualizada às 19h40 da quinta-feira (30/10).
Últimos vencedores de A Fazenda?
- 2024: Sacha Bali (ator)
- 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
- 2022: Bárbara Borges (atriz)
- 2021: Rico Melquiades (influenciador)
- 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)
