A Fazenda |

Enquete A Fazenda roça atualizada: Créo Kellab vai sair? Votação está acirrada

O ator Créo Kellab, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Will Guimarães, estão na roça da vez em "A Fazenda 17"; saiba quem deve sair.

Por Thallys Menezes Publicado em 30/10/2025 às 19:50
Créo Kellab em A Fazenda 17
Créo Kellab em A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram

A sexta roça da "A Fazenda 17" está on!

Nizam saiu na última semana e agora o reality perde mais um peão. A berlinda é disputada por ator Créo Kellab, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Will Guimarães, ex-Rancho do Maia. Confira!

Quem já saiu da Fazenda?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% 
  • 2º roça: Renata Müller - 18,96%
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63%
  • 5ª roça: Nizam Hayek - 18,57%

Enquete A Fazenda 2025: Quem vai sair?

Atualmente, Créo Kellab e Fabiano estão praticamente empatados como os mais votados para sair na enquete oficial do UOL.

1) Créo Kellab - 36,81% dos votos

2) Fabiano - 36,8% 

3) Will Guimarães - 18,8%

Atualizada às 19h40 da quinta-feira (30/10).

Últimos vencedores de A Fazenda?

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Vote também em nossa enquete

