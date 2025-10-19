A Fazenda 17: Michelle Barros abre o jogo sobre casamento e relação com Shia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo casal polêmico em "A Fazenda 17"? Michelle Barros e Shia Phoenix tem dado o que falar com sua aproximação no reality show da Record.

Clique aqui e escute a matéria

A relação entre Michelle Barros e Shia Phoenix em "A Fazenda 17" segue sendo foco no reality rural da Record.

Em uma conversa franca com a influencer Carol Lekker, a ex-âncora da Globo falou sobre a aproximação com o ator e também sobre seu casamento.

Michalle Barros fala sobre crise no casamento e Shia

Segundo Michelle, os conflitos em seu relacionamento teriam contribuído para o envolvimento com o ator.

"Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do meu relacionamento, ninguém sabe de nada. Eu me separei e voltei, separei e voltei, me desfiz de bens, e hoje a gente vive mais como irmão do que qualquer coisa", disse, segundo o Notícias da TV.

A jornalista se surpreendeu com os sentimentos despertados por Shia, mas descartou viver um relacionamento com o peão dentro da sede. Ela ainda protestou por Rayane Figliuzzi ter citado o assunto em uma briga.

"A partir do momento em que isso é usado num argumento de uma discussão interminável... É uma coisa que eu contei pra ela na amizade, numa briga com terceiro. Isso me machucou, mas tudo bem, faz parte do jogo", apontou.