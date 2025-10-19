A Fazenda 17: Michelle Barros abre o jogo sobre casamento e relação com Shia
Novo casal polêmico em "A Fazenda 17"? Michelle Barros e Shia Phoenix tem dado o que falar com sua aproximação no reality show da Record.
A relação entre Michelle Barros e Shia Phoenix em "A Fazenda 17" segue sendo foco no reality rural da Record.
Em uma conversa franca com a influencer Carol Lekker, a ex-âncora da Globo falou sobre a aproximação com o ator e também sobre seu casamento.
Michalle Barros fala sobre crise no casamento e Shia
Segundo Michelle, os conflitos em seu relacionamento teriam contribuído para o envolvimento com o ator.
"Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do meu relacionamento, ninguém sabe de nada. Eu me separei e voltei, separei e voltei, me desfiz de bens, e hoje a gente vive mais como irmão do que qualquer coisa", disse, segundo o Notícias da TV.
A jornalista se surpreendeu com os sentimentos despertados por Shia, mas descartou viver um relacionamento com o peão dentro da sede. Ela ainda protestou por Rayane Figliuzzi ter citado o assunto em uma briga.
"A partir do momento em que isso é usado num argumento de uma discussão interminável... É uma coisa que eu contei pra ela na amizade, numa briga com terceiro. Isso me machucou, mas tudo bem, faz parte do jogo", apontou.