A Fazenda 17: Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires Assis e está fora do reality

Famosa por "A Usurpadora", a atriz Gabriela Spanic deixou o reality em dinâmica ao vivo na Record neste domingo (19), incluindo tapa em outra peoa.

Gaby Spanic não está mais em "A Fazenda 17"!

Durante dinâmica, a atriz e cantora anunciou a intenção de desistir da competição e selou isso dando um tapa na cara da participante Tamires Assis.

Gaby Spanic em A Fazenda 17

Neste domingo (19), a Record realizou uma dinâmica com os peões, que deveriam apontar quem está sendo "planta" no reality.

Gaby Spanic anunciou sua desistência após chamar Tamires Assis para apontá-la. Em sua fala, a artista fez um protesto contra a violência no programa.

"Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim", disse.

"Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência. Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam", revelou.



Em seguida, ela deu um tapa no rosto de Tamires, pedindo que ela se defendesse, sob protestos dos peões.

A atriz então anunciou sua desistência. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto", disse, retirando-se da dinâmica.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência", disse, por fim.