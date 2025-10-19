fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires Assis e está fora do reality

Famosa por "A Usurpadora", a atriz Gabriela Spanic deixou o reality em dinâmica ao vivo na Record neste domingo (19), incluindo tapa em outra peoa.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/10/2025 às 22:12 | Atualizado em 19/10/2025 às 22:30
Gaby Spanic em A Fazenda 17
Gaby Spanic em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Gaby Spanic não está mais em "A Fazenda 17"!

Durante dinâmica, a atriz e cantora anunciou a intenção de desistir da competição e selou isso dando um tapa na cara da participante Tamires Assis.

Gaby Spanic em A Fazenda 17

Neste domingo (19), a Record realizou uma dinâmica com os peões, que deveriam apontar quem está sendo "planta" no reality.

Gaby Spanic anunciou sua desistência após chamar Tamires Assis para apontá-la. Em sua fala, a artista fez um protesto contra a violência no programa.

"Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim", disse.

Leia Também

"Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência. Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam", revelou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em seguida, ela deu um tapa no rosto de Tamires, pedindo que ela se defendesse, sob protestos dos peões.

A atriz então anunciou sua desistência. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto", disse, retirando-se da dinâmica.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência", disse, por fim.

Leia também

A Fazenda 17: Carol Lekker provoca Wallas Arrais e clima esquenta entre os dois
reality show

A Fazenda 17: Carol Lekker provoca Wallas Arrais e clima esquenta entre os dois
A Fazenda 17: Fabiano e Yoná decretam trégua
reality show

A Fazenda 17: Fabiano e Yoná decretam trégua

Compartilhe

Tags