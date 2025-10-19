Quem ganhou a Prova de Fogo hoje (19/10)? Vencedor da Chama do Lampião já foi revelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Fazenda 17" teve neste domingo (19) mais uma Prova de Fogo. A disputa deu acesso a R$10 mil e aos poderes das chamas do Lampião.

"A Fazenda 17" se encaminha para a formação da quinta roça, e um dos pontos decisivos é a Prova de Fogo.

Disputada semanalmente, a dinâmica fornece a quem vencer o poder das chamas do Lampião, que podem interferir significativamente na formação da roça.

Tradicionalmente, a prova é disputada nos domingos, com resultado anunciado na segunda-feira (20/10) na edição ao vivo.

Porém, a transmissão 24 horas do programa já deixa escapar no fim de semana quem foram os felizardos.

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje (19/10)?

Shia Phoenix e Luiz Mesquita foram a dupla vencedora da Prova de Fogo disputada neste domingo (19).

A prova envolveu habilidade e consistia em percorrer um circuito com uma pequena bola.

Eles competiram com mais duas duplas: Duda Wendling e Dudu Camargo e Rayane Figliuzzi e Michelle Barros.

A vitória dava acesso a um prêmio de R$10 mil para um dos peões da dupla e às chamas do lampião na outra.

Luiz ficou com o dinheiro e Shia com o poder. O poder da Chama Laranja, escolhido pelo público, já foi definido: "Você deve escolher dois peões da Baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara".

Quem está na baia em A Fazenda?

Formam a baia da semana os perdedores da Prova de Fogo. Um deles será puxado para a roça da semana: