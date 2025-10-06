A Fazenda 17: Adriane Galisteu é internada após fortes dores; entenda diagnóstico
Adriane Galisteu deu um susto nos fãs de "A Fazenda 17" ao ser internada por dores no quadril. Confira o diagnóstico da apresentadora.
A apresentadora de "A Fazenda 17", Adriane Galisteu, deu um susto nos fãs ao precisar correr para o hospital!
Nesta segunda (6), a estrela da Record deu entrada às pressas no Albert Einstein após ser atingida por fortes dores.
Adriane Galisteu fala sobre dores e internação
Adriane Galisteu descreveu nas redes sociais o quadro como uma "dor chata" que irradia pela perna. Para descobrir a causa exata, ela precisou realizar uma ressonância magnética.
"Eu sigo com dor, mesmo com tudo isso eu sigo com a perna meio arrastando, é uma dor muito estranha, que eu não sei nem explicar, não é uma dor nas costas, nem na lombar, é uma dor do lado que a perna inteira dói", disse, segundo a Rádio Itatiaia
A principal suspeita da apresentadora é que a lesão tenha ocorrido devido a um erro durante um treino na academia.
Ela acredita que o problema foi causado pela execução incorreta do exercício agachamento sumô, voltado para os glúteos, após aumentar o peso de 9 kg para 11 kg.
A boa notícia é que a assessoria da apresentadora garantiu que o estado de saúde não é grave e que ela segue normalmente com sua agenda de trabalho, incluindo as gravações do reality show rural.
Inclusive, a própria Galisteu fez piada da situação ao exibir um vídeo onde, devido à dor, ela mal conseguia se ajeitar na cadeira dos estúdios de "A Fazenda"
Qual é o diagnóstico de Adriane Galisteu?
Em seus stories, a apresentadora explicou que está com Síndrome do Piriforme, causada pela compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme, nos glúteos.
"Nunca tinha ouvido falar disso, agora que eu estou entendendo um pouco mais sobre. É um músculo que fica profundo no quadril, ao lado do ciático", disse.