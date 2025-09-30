'A Fazenda 17': Duda Wendling confronta Dudu Camargo sobre boato
A atriz descobriu que o jornalista espalhou fofoca sobre ela e Will Guimarães e foi tirar satisfações, enquanto Dudu rebate: "Não gosto de safadeza".
O clima em A Fazenda 17 esquentou! Duda Wendling descobriu que Dudu Camargo foi o responsável por espalhar um boato envolvendo seu nome e não deixou barato: a atriz foi tirar satisfações diretamente com o jornalista.
Tudo começou quando Dudu comentou com os peões que Will Guimarães teria puxado o colchão do beliche da Baia para dormir no chão ao lado de Duda.
A história, que logo ganhou tom de fofoca, caiu nos ouvidos da atriz depois que Carol Lekker revelou a situação durante a manhã desta terça-feira (30).
Indignada, Duda foi confrontar o amigo: “Tá fazendo fofoquinha minha? Por que você foi falar isso no Mesquita?”, questionou.
Dudu, por sua vez, negou a intenção de fofocar e se defendeu: “Isso me contaram, eu só comentei. Não achei certo e quis levar até o Walério Araújo.”
Mesmo tentando justificar, o jornalista acabou deixando Duda ainda mais incomodada. A atriz rebateu afirmando que sempre esteve ao lado dele e que esse tipo de comentário não deveria ter saído de sua boca. “Você sabe que eu tô no seu time, não tinha por que inventar ou espalhar isso”, disse a peoa.
Dudu, no entanto, insistiu que sua preocupação era alertar sobre a atitude de Will, reforçando que Duda não percebia as segundas intenções do colega. A atriz retrucou chamando o apresentador de “língua de ladeira”, e até Gaby Spanic entrou na discussão, opinando que “a língua do Dudu é perigosa”.
A conversa seguiu até a sede, onde Duda contou a situação para Matheus Martins, que não deu muita importância ao boato.
Ainda assim, a atriz quis saber de onde Dudu teria tirado a informação, já que apenas os participantes da Baia presenciaram a cena. O jornalista deu a entender que Tàmires Assis foi quem plantou a semente.
No meio da discussão, Dudu ainda disparou uma frase que chamou atenção: “Quem tá coçando a cabeça é o seu namorado, não eu. Na minha época, comprometimento até com ficante tinha. Não gosto de safadeza, não. O problema não é a Duda, é quem investe.”
O episódio movimentou os peões e deixou claro que a língua afiada de Dudu segue dando o que falar dentro do reality.
