A Fazenda: Saiba qual foi o poder conquistado por Yoná na Prova de Fogo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 9:03
O fogo no feno continua alto em A Fazenda 17. Uma nova Prova de Fogo colocou Yoná com as mãos nos poderes do lampião, que tem a função de alterar os rumos da formação da roça desta terça-feira (30), ao vivo na Record.

Com a vitória de Yoná Souza na disputa, os três peões que também estavam na Prova de Fogo foram automaticamente para a baia: Nizam, Will Guimarães e Duda Wendling. Tamires acabou puxada em um consenso dos três após a derrota na prova.

Antes de começar a prova que daria direito aos poderes do lampião, tão disputados entre os peões, Galisteu informou qual foi o poder escolhido pelo público de casa.

Ao vivo ela informou o poder escolhido: transferir todos os votos recebidos por um peão para o outro que tenha recebido, pelo menos, um voto. O segundo poder, cabe lembrar, é escolhido pela produção do reality.

