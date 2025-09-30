A Fazenda: Saiba qual foi o poder conquistado por Yoná na Prova de Fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O fogo no feno continua alto em A Fazenda 17. Uma nova Prova de Fogo colocou Yoná com as mãos nos poderes do lampião, que tem a função de alterar os rumos da formação da roça desta terça-feira (30), ao vivo na Record.

Com a vitória de Yoná Souza na disputa, os três peões que também estavam na Prova de Fogo foram automaticamente para a baia: Nizam, Will Guimarães e Duda Wendling. Tamires acabou puxada em um consenso dos três após a derrota na prova.

Antes de começar a prova que daria direito aos poderes do lampião, tão disputados entre os peões, Galisteu informou qual foi o poder escolhido pelo público de casa.

Ao vivo ela informou o poder escolhido: transferir todos os votos recebidos por um peão para o outro que tenha recebido, pelo menos, um voto. O segundo poder, cabe lembrar, é escolhido pela produção do reality.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br