fechar
A Fazenda |

Will Guimarães quebra regra e deixa peões sem água quente em A Fazenda 17

Influenciador, que está na Baia, usou a pia da sede e gerou punição: todos ficarão 24 horas sem água quente no reality rural; confira

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/09/2025 às 18:25 | Atualizado em 29/09/2025 às 18:26
Jornalista da Globo detona A Fazenda 17: ‘Não colou’
Jornalista da Globo detona A Fazenda 17: ‘Não colou’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A última confusão de A Fazenda 17 teve Will Guimarães como protagonista. O influenciador, que está na Baia, acabou desrespeitando uma regra importante: os peões desta área não podem utilizar pias, chuveiros ou banheiros da sede.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Segundo ele, apenas usou um creme de cabelo na pia, sem abrir a torneira ou entrar no banheiro, mas isso já foi suficiente para gerar a punição.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Assim que a sirene tocou, os peões se reuniram para identificar o que tinha acontecido. Após análise do manual da sede, ficou confirmado: o uso do creme na pia foi o motivo da penalidade.

O Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, leu o recado da produção: “Pelo descumprimento dessa regra, todos vocês ficarão 24 horas sem água quente!”

Will pediu desculpas pelo deslize, mas agora todos os peões terão que lidar com a consequência de seu erro.

Leia também

Gaby Spanic resolve dormir nua em A Fazenda 17 e protagoniza flagra
A Fazenda

Gaby Spanic resolve dormir nua em A Fazenda 17 e protagoniza flagra
Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality
ELIMINAÇÃO A FAZENDA

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality

Compartilhe

Tags