Will Guimarães quebra regra e deixa peões sem água quente em A Fazenda 17

Influenciador, que está na Baia, usou a pia da sede e gerou punição: todos ficarão 24 horas sem água quente no reality rural; confira

A última confusão de A Fazenda 17 teve Will Guimarães como protagonista. O influenciador, que está na Baia, acabou desrespeitando uma regra importante: os peões desta área não podem utilizar pias, chuveiros ou banheiros da sede.

Segundo ele, apenas usou um creme de cabelo na pia, sem abrir a torneira ou entrar no banheiro, mas isso já foi suficiente para gerar a punição.

Assim que a sirene tocou, os peões se reuniram para identificar o que tinha acontecido. Após análise do manual da sede, ficou confirmado: o uso do creme na pia foi o motivo da penalidade.

O Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, leu o recado da produção: “Pelo descumprimento dessa regra, todos vocês ficarão 24 horas sem água quente!”

Will pediu desculpas pelo deslize, mas agora todos os peões terão que lidar com a consequência de seu erro.