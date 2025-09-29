Will Guimarães quebra regra e deixa peões sem água quente em A Fazenda 17
Influenciador, que está na Baia, usou a pia da sede e gerou punição: todos ficarão 24 horas sem água quente no reality rural; confira
Clique aqui e escute a matéria
A última confusão de A Fazenda 17 teve Will Guimarães como protagonista. O influenciador, que está na Baia, acabou desrespeitando uma regra importante: os peões desta área não podem utilizar pias, chuveiros ou banheiros da sede.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
Segundo ele, apenas usou um creme de cabelo na pia, sem abrir a torneira ou entrar no banheiro, mas isso já foi suficiente para gerar a punição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Assim que a sirene tocou, os peões se reuniram para identificar o que tinha acontecido. Após análise do manual da sede, ficou confirmado: o uso do creme na pia foi o motivo da penalidade.
O Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, leu o recado da produção: “Pelo descumprimento dessa regra, todos vocês ficarão 24 horas sem água quente!”
Will pediu desculpas pelo deslize, mas agora todos os peões terão que lidar com a consequência de seu erro.