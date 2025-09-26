"A Fazenda 17": saiba o que vai rolar na segunda festa do reality nesta sexta (26)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A segunda festa da temporada terá a cantora Paula Mattos como atração principal, saiba o que vai rolar no reality rural nesta sexta (26)

Depois de uma semana de fogo no feno, com a formação da primeira Roça e muita tensão no jogo, os peões de A Fazenda 17 merecem (e precisam!) de um momento de descontração.

A produção preparou um evento que promete movimentar a sede nesta sexta-feira, dia 26 de setembro.

A playlist da sofrência romântica



A segunda festa da temporada terá a cantora Paula Mattos como atração principal, garantindo que a pista de dança seja embalada por muito modão sertanejo e "sofrência" na medida certa.

O tema da noite será inspirado em Game Shows, o que deve trazer um toque de competição e diversão aos ambientes da festa.

Este é o cenário perfeito para que novas alianças sejam formadas e que o clima esquente entre os peões, antes que o ciclo para a próxima Roça comece.



Que horas começa A Fazenda 17?

O reality rural vai ao ar na Record às 22h30.