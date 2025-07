A Fazenda 17: Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi abre o jogo sobre participação no reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vivendo um romance com Belo, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi falou à imprensa sobre os boatos de sua participação no reality show.

Clique aqui e escute a matéria

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, falou sobre a possibilidade de entrar para o elenco da próxima temporada de A Fazenda.

Durante o show Numanice de Ludmilla, realizado no último sábado (26), no Rio de Janeiro, a influenciadora conversou com o portal Leo Dias sobre o assunto.

Rayane Figliuzzi fala sobre suposta participação em A Fazenda 17

Embora não tenha confirmado sua presença, Rayane deixou no ar a chance de topar o desafio. "A gente está tentando ver se dá. Vamos ver. Ainda não assinamos contrato", afirmou, sem confirmar oficialmente.

Ao ser perguntada se já recebeu convite oficial da Record, a influenciadora preferiu desconversar. "Não sei. Vamos deixar isso assim? Vai que acontece. Não é nem sobre não falar, mas deixa acontecer", disse, alimentando o mistério.

Rayane também explicou que fatores pessoais estão sendo levados em conta. Mãe de um menino de três anos e com um relacionamento recente com Belo, ela pondera os impactos do confinamento, revela o site O Fuxico.

Recentemente, ela também concedeu sua primeira entrevista ao LinkPodcast, da Record, o que pode representar mais um indício de sua participação.

Quem vai estar em A Fazenda 17?

A imprensa vêm apontando diversos nomes como cotados para o reality. Alguns dos mais comuns são:

Rafael Cardoso - Ator

MC Guimê - Funkeiro

Fefito - Jornalista

Melody - Cantora