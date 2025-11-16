Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (16/11)? Acompanhe eliminação em tempo real
A Dança dos Famosos 2025 continua, com seis duplas restantes! Com Ivete Sangalo no júri artístico, uma das duplas deixa a competição hoje (16).
Mais um domingo de muita arte (e também eliminação) na Dança dos Famosos!
Neste domingo (19/10), seis duplas competiram na repescagem. Duas foram eliminadas e quatro seguem para a próxima fase.
Hoje, os seis famosos remanescentes na competição vão para a pista de dança ao lado de seus pares: Álvaro, David Junior, Manu Bathidão, Richarlyson, Silvero Pereira e Wanessa Camargo.
Quem obtiver o menor somatório de notas será eliminado da competição, enquanto os outros cinco seguem para a próxima fase.
Ivete Sangalo é a jurada convidada da vez, além de se apresentar ao vivo no programa. As duplas vão performar uma apresentação no estilo das Danças Ciganas.
Quem saiu da Dança dos Famosos 2025 hoje?
Silvero Pereira e Thais Sousa
- Ivete: 10
- Milton Cunha: 10
- Carlinhos de Jesus: 9,7
- Ana Botafogo: 9,7
- Zebrinha: 9,8
Richarlyson e Monique Santos
Ivete: 10
Milton Cunha: 10
Carlinhos de Jesus: 9,6
Ana Botafogo: 9,6
Zebrinha: 9,6
Que horas começa a Dança dos Famosos?
A Dança dos Famosos vai ao ar no "Domingão com Huck", que começou às 17h. Hoje, o programa não será dividido em dois devido ao futebol.
Não há hora exata para a Dança dos Famosos começar, mas a competição é um dos últimos quadros do programa.
Últimos vencedores da Dança dos Famosos
- 2024: Tati Machado
- 2023: Priscila Fantin
- 2022: Vitória Strada
- 2021: Paolla Oliveira
- 2020: Lucy Ramos