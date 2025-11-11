fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 13:55
Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam
Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O ator André Dias, de 50 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a morte do marido, o escritor Guillermo Gustavo Loyola Ruiz. Em uma publicação nas redes sociais, o artista escreveu: “Com profundo pesar, comunico a partida do amor da minha vida”.

Conhecido por papéis como Groa em Segundo Sol e Patrício em Novo Mundo, André sempre manteve uma postura reservada sobre sua vida pessoal.

A cerimônia de despedida de Guillermo, autor do livro Perro, aconteceu na segunda-feira (10), em São Paulo. Nas redes, André recebeu inúmeras mensagens de apoio de amigos e colegas. “Muita força pra você e luz na passagem do Guillermo”, disse Inez Vianna.

Veja também: BBB 26: motivo de Nicole Bahls ser impedida de participar do reality é descoberto

Reconhecido no teatro musical, André foi confortado por nomes como Sara Sarres, que escreveu: “Que vida linda e plena de amor ele teve ao seu lado”. O ator agradeceu o carinho recebido neste momento difícil.

O post Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Reservas servem de inspiração para Guilherme Queiroz no Santa Cruz
Santa Cruz

Reservas servem de inspiração para Guilherme Queiroz no Santa Cruz
André Dias no aguardo de renovação
Arruda

André Dias no aguardo de renovação

Compartilhe

Tags