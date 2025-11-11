Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator André Dias, de 50 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a morte do marido, o escritor Guillermo Gustavo Loyola Ruiz. Em uma publicação nas redes sociais, o artista escreveu: “Com profundo pesar, comunico a partida do amor da minha vida”.

Conhecido por papéis como Groa em Segundo Sol e Patrício em Novo Mundo, André sempre manteve uma postura reservada sobre sua vida pessoal.

A cerimônia de despedida de Guillermo, autor do livro Perro, aconteceu na segunda-feira (10), em São Paulo. Nas redes, André recebeu inúmeras mensagens de apoio de amigos e colegas. “Muita força pra você e luz na passagem do Guillermo”, disse Inez Vianna.

Reconhecido no teatro musical, André foi confortado por nomes como Sara Sarres, que escreveu: “Que vida linda e plena de amor ele teve ao seu lado”. O ator agradeceu o carinho recebido neste momento difícil.

