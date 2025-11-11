Nicole Bahls é eliminada da Dança dos Famosos, mas ganha prêmio de consolação
A participação de Nicole Bahls no quadro Dança dos Famosos chegou ao fim neste último domingo (9), em uma eliminação dupla que surpreendeu o público e apertou a reta final da competição. Nicole e seu professor, Fernando Perrotti, deixaram o palco do Domingão com Huck ao lado do ator Allan Souza Lima.
Nicole Bahls e Allan Souza Lima tiveram o menor somatório de notas da rodada de salsa e foram eliminados do quadro. Nicole terminou a competição com 57.8 pontos, ficando apenas um décimo acima de Allan, o último colocado, que somou 57.7 pontos.
Em sua despedida, Nicole minimizou a derrota e agradeceu o processo: “Eu tô feliz, gente. Esse é o lugar que Deus tinha preparado para mim, porque nem sempre a gente vai ter o primeiro lugar, e está tudo bem”, declarou a influenciadora, sob aplausos da plateia. Ela também valorizou a paciência e dedicação de seu parceiro, Fernando Perrotti.
O sucesso e carisma de Nicole no quadro renderam um convite imediato do apresentador Luciano Huck. Ela foi convidada a integrar a bancada de comentaristas do “Domingão” no próximo domingo (16). “Obrigada, eu quero!”, respondeu Nicole, radiante.
