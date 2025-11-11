Nicole Bahls é eliminada da Dança dos Famosos, mas ganha prêmio de consolação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A participação de Nicole Bahls no quadro Dança dos Famosos chegou ao fim neste último domingo (9), em uma eliminação dupla que surpreendeu o público e apertou a reta final da competição. Nicole e seu professor, Fernando Perrotti, deixaram o palco do Domingão com Huck ao lado do ator Allan Souza Lima.

Nicole Bahls e Allan Souza Lima tiveram o menor somatório de notas da rodada de salsa e foram eliminados do quadro. Nicole terminou a competição com 57.8 pontos, ficando apenas um décimo acima de Allan, o último colocado, que somou 57.7 pontos.

Em sua despedida, Nicole minimizou a derrota e agradeceu o processo: “Eu tô feliz, gente. Esse é o lugar que Deus tinha preparado para mim, porque nem sempre a gente vai ter o primeiro lugar, e está tudo bem”, declarou a influenciadora, sob aplausos da plateia. Ela também valorizou a paciência e dedicação de seu parceiro, Fernando Perrotti.

O sucesso e carisma de Nicole no quadro renderam um convite imediato do apresentador Luciano Huck. Ela foi convidada a integrar a bancada de comentaristas do “Domingão” no próximo domingo (16). “Obrigada, eu quero!”, respondeu Nicole, radiante.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br