Nicole Bahls é eliminada da Dança dos Famosos, mas ganha prêmio de consolação

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 8:37
A participação de Nicole Bahls no quadro Dança dos Famosos chegou ao fim neste último domingo (9), em uma eliminação dupla que surpreendeu o público e apertou a reta final da competição. Nicole e seu professor, Fernando Perrotti, deixaram o palco do Domingão com Huck ao lado do ator Allan Souza Lima.

Nicole Bahls e Allan Souza Lima tiveram o menor somatório de notas da rodada de salsa e foram eliminados do quadro. Nicole terminou a competição com 57.8 pontos, ficando apenas um décimo acima de Allan, o último colocado, que somou 57.7 pontos.

Em sua despedida, Nicole minimizou a derrota e agradeceu o processo: “Eu tô feliz, gente. Esse é o lugar que Deus tinha preparado para mim, porque nem sempre a gente vai ter o primeiro lugar, e está tudo bem”, declarou a influenciadora, sob aplausos da plateia. Ela também valorizou a paciência e dedicação de seu parceiro, Fernando Perrotti.

O sucesso e carisma de Nicole no quadro renderam um convite imediato do apresentador Luciano Huck. Ela foi convidada a integrar a bancada de comentaristas do “Domingão” no próximo domingo (16). “Obrigada, eu quero!”, respondeu Nicole, radiante.

