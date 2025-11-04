Duda Santos deixa a Dança dos Famosos após resultado surpreendente
O Dança dos Famosos, quadro de sucesso do Domingão com Huck, foi palco de uma eliminação surpreendente no último domingo (2), com a despedida de Duda Santos. A artista, que vinha mostrando uma evolução notável na competição, deixou o programa após somar a menor pontuação do Grupo B, no ritmo sertanejo romântico, em homenagem à Marília Mendonça.
A saída de Duda e seu parceiro, Daniel Norton, causou surpresa, inclusive no apresentador Luciano Huck, devido à pequena margem de diferença para os demais competidores. Apenas dois décimos separaram a penúltima e a última colocação, que ficou com Wanessa Camargo e Diego Basílio.
Na classificação geral do domingo, Allan Souza Lima e Gabe Cardoso ocuparam o primeiro lugar, seguidos por Silvero Pereira e Thais Sousa e Álvaro e Mariana Torres, com a terceira posição.
Visivelmente emocionada, Duda Santos fez um discurso de agradecimento. “Muito obrigada pelo carinho, acolhimento e torcida. Obrigada ao Dani Norton, que foi o cara que me fez dançar, porque é difícil. Obrigada pela paciência, pelo carinho. Sem você eu não sou metade”, disse ela. Luciano Huck também expressou seu choque com o resultado: “Eu jamais esperava esse resultado. A ‘Dança dos Famosos’ realmente nos surpreende.”
