Duda Santos deixa a Dança dos Famosos após resultado surpreendente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Dança dos Famosos, quadro de sucesso do Domingão com Huck, foi palco de uma eliminação surpreendente no último domingo (2), com a despedida de Duda Santos. A artista, que vinha mostrando uma evolução notável na competição, deixou o programa após somar a menor pontuação do Grupo B, no ritmo sertanejo romântico, em homenagem à Marília Mendonça.

A saída de Duda e seu parceiro, Daniel Norton, causou surpresa, inclusive no apresentador Luciano Huck, devido à pequena margem de diferença para os demais competidores. Apenas dois décimos separaram a penúltima e a última colocação, que ficou com Wanessa Camargo e Diego Basílio.

Na classificação geral do domingo, Allan Souza Lima e Gabe Cardoso ocuparam o primeiro lugar, seguidos por Silvero Pereira e Thais Sousa e Álvaro e Mariana Torres, com a terceira posição.

Visivelmente emocionada, Duda Santos fez um discurso de agradecimento. “Muito obrigada pelo carinho, acolhimento e torcida. Obrigada ao Dani Norton, que foi o cara que me fez dançar, porque é difícil. Obrigada pela paciência, pelo carinho. Sem você eu não sou metade”, disse ela. Luciano Huck também expressou seu choque com o resultado: “Eu jamais esperava esse resultado. A ‘Dança dos Famosos’ realmente nos surpreende.”

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br