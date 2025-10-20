10 reality shows para conhecer novas formas de amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Realities da Netflix, Globoplay, HBO Msx e outras plataformas apresentam novas formas de se relacionar para o grande público; confira exemplos.

Clique aqui e escute a matéria

Se antes os reality shows de relacionamento focavam apenas em casais heteronormativos buscando o “felizes para sempre”, hoje o público encontra nas telas programas que exploram novas dinâmicas afetivas, formatos de convivência e até modelos não monogâmicos.

Hoje, há vários reality shows que ajudam a repensar o amor: seja ele livre, múltiplo, experimental ou simplesmente fora dos moldes tradicionais. Confira dez exemplos sugeridos pelo aplicativo especializado Ysos, voltado para pessoas que buscam encontros liberais.

10 realities de amor não-tradicional

1. Casamento às Cegas (Netflix – Brasil e global)

Os participantes conhecem potenciais parceiros sem se verem pessoalmente, baseando suas escolhas apenas na conexão emocional. O formato testa a força do vínculo e questiona se o amor realmente não depende da aparência.

2. Ilha da Tentação (Prime Video – Brasil)

Casais testam os limites da fidelidade e da confiança em um ambiente repleto de tentações. O programa provoca reflexões sobre desejo, lealdade e a real estabilidade das relações monogâmicas.

3. Poliamor: A Próxima Esposa (HBO Max)

O reality acompanha famílias polígamas que vivem relações consensualmente múltiplas. Entre desafios, ciúmes e cumplicidade, o programa mostra como o amor pode ser partilhado de forma ética e transparente.

4. Rio Shore (Paramount+)

Inspirado no formato “Jersey Shore”, o reality reúne jovens em uma casa no Rio de Janeiro, onde festas, romances e conflitos se cruzam. A proposta mostra um retrato contemporâneo da liberdade sexual e das relações sem rótulos.

5. Minha Mãe com Seu Pai (Globoplay)

Apresentado por Sabrina Sato, o programa promove encontros entre pessoas maduras, enquanto seus filhos acompanham e opinam sobre as escolhas amorosas dos pais. Um lembrete de que o amor e o desejo não têm idade.

6. Terceira Metade (Globoplay)

Apresentado por Déborah Secco, o reality convida casais a abrirem suas relações em busca de uma terceira pessoa. A atração mergulha no universo do trisal e questiona o que é fidelidade e cumplicidade no amor moderno.

7. Let Love (Netflix)

Produção que mostra casais e solteiros em busca de novas conexões emocionais e sexuais. O foco está em como o amor pode surgir em diferentes configurações, inclusive nas menos convencionais.

8. Polyamory: Married & Dating (Showtime)

Série documental americana que acompanha casais e solteiros em relacionamentos poliamorosos. Entre acordos e vulnerabilidades, a produção mostra o dia a dia de quem ama mais de uma pessoa de forma ética.

9. Couple to Throuple (Discovery+)

Os Participantes exploram a possibilidade de transformar uma relação de dois em uma de três. O programa traz à tona os desafios da comunicação, da confiança e dos limites pessoais no poliamor.

10. Amores Livres (Canal GNT / Globoplay)

Produção brasileira que mergulha na vida de casais e trisal que vivem relações fora do padrão monogâmico. Com sensibilidade e profundidade, a série mostra os desafios, acordos e descobertas de quem opta por viver o amor de forma livre, ética e transparente. Amores Livres é um retrato fiel da pluralidade afetiva e uma das produções mais maduras já exibidas na TV brasileira sobre o tema.