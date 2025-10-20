10 reality shows para conhecer novas formas de amor
Realities da Netflix, Globoplay, HBO Msx e outras plataformas apresentam novas formas de se relacionar para o grande público; confira exemplos.
Clique aqui e escute a matéria
Se antes os reality shows de relacionamento focavam apenas em casais heteronormativos buscando o “felizes para sempre”, hoje o público encontra nas telas programas que exploram novas dinâmicas afetivas, formatos de convivência e até modelos não monogâmicos.
Hoje, há vários reality shows que ajudam a repensar o amor: seja ele livre, múltiplo, experimental ou simplesmente fora dos moldes tradicionais. Confira dez exemplos sugeridos pelo aplicativo especializado Ysos, voltado para pessoas que buscam encontros liberais.
10 realities de amor não-tradicional
1. Casamento às Cegas (Netflix – Brasil e global)
Os participantes conhecem potenciais parceiros sem se verem pessoalmente, baseando suas escolhas apenas na conexão emocional. O formato testa a força do vínculo e questiona se o amor realmente não depende da aparência.
2. Ilha da Tentação (Prime Video – Brasil)
Casais testam os limites da fidelidade e da confiança em um ambiente repleto de tentações. O programa provoca reflexões sobre desejo, lealdade e a real estabilidade das relações monogâmicas.
3. Poliamor: A Próxima Esposa (HBO Max)
O reality acompanha famílias polígamas que vivem relações consensualmente múltiplas. Entre desafios, ciúmes e cumplicidade, o programa mostra como o amor pode ser partilhado de forma ética e transparente.
4. Rio Shore (Paramount+)
Inspirado no formato “Jersey Shore”, o reality reúne jovens em uma casa no Rio de Janeiro, onde festas, romances e conflitos se cruzam. A proposta mostra um retrato contemporâneo da liberdade sexual e das relações sem rótulos.
5. Minha Mãe com Seu Pai (Globoplay)
Apresentado por Sabrina Sato, o programa promove encontros entre pessoas maduras, enquanto seus filhos acompanham e opinam sobre as escolhas amorosas dos pais. Um lembrete de que o amor e o desejo não têm idade.
6. Terceira Metade (Globoplay)
Apresentado por Déborah Secco, o reality convida casais a abrirem suas relações em busca de uma terceira pessoa. A atração mergulha no universo do trisal e questiona o que é fidelidade e cumplicidade no amor moderno.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
7. Let Love (Netflix)
Produção que mostra casais e solteiros em busca de novas conexões emocionais e sexuais. O foco está em como o amor pode surgir em diferentes configurações, inclusive nas menos convencionais.
8. Polyamory: Married & Dating (Showtime)
Série documental americana que acompanha casais e solteiros em relacionamentos poliamorosos. Entre acordos e vulnerabilidades, a produção mostra o dia a dia de quem ama mais de uma pessoa de forma ética.
9. Couple to Throuple (Discovery+)
Os Participantes exploram a possibilidade de transformar uma relação de dois em uma de três. O programa traz à tona os desafios da comunicação, da confiança e dos limites pessoais no poliamor.
10. Amores Livres (Canal GNT / Globoplay)
Produção brasileira que mergulha na vida de casais e trisal que vivem relações fora do padrão monogâmico. Com sensibilidade e profundidade, a série mostra os desafios, acordos e descobertas de quem opta por viver o amor de forma livre, ética e transparente. Amores Livres é um retrato fiel da pluralidade afetiva e uma das produções mais maduras já exibidas na TV brasileira sobre o tema.