Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (19/10)? Acompanhe repescagem em tempo real

Noite de eliminação na Dança dos Famosos 2025! Sete duplas de celebridades e seus parceiros competem por uma vaga na próxima vaga da competição.

Noite de eliminação na Dança dos Famosos!

Neste domingo (19/10), seis duplas competiram na repescagem. Duas foram eliminadas e quatro seguem para a próxima fase.

Hoje, se apresentaram ao lado de suas respectivas duplas: Álvaro Xaro, Wanessa Camargo, Nicole Bahls, Richarlson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.

Luan Pereira também estaria na repescagem, mas deixou a competição ao ser diagnosticado com cálculos renais.

Quem saiu da Dança dos Famosos 2025 hoje?

A classificação se deu da seguinte maneira: uma das duplas foi escolhida por voto do público, uma por Zebrinha, uma por Carlinhos de Jesus e a última por Milton Cunha.

CLASSIFICADOS

Álvaro Xaro e Mariana Torres - Classificados com 42% dos votos do público

Richarlyson e Monique Santos - Classificados por escolha de Zebrinha

Wanessa Camargo e Diego Basílio - Classificados por escolha de Carlinhos de Jesus

Nicole Bahls e Fernando Perrotti - Classificados por escolha de Milton Cunha

ELIMINADOS

Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco

Rodrigo Faro e Larissa Parison

