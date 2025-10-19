Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (19/10)? Acompanhe repescagem em tempo real
Noite de eliminação na Dança dos Famosos 2025! Sete duplas de celebridades e seus parceiros competem por uma vaga na próxima vaga da competição.
Neste domingo (19/10), seis duplas competiram na repescagem. Duas foram eliminadas e quatro seguem para a próxima fase.
Hoje, se apresentaram ao lado de suas respectivas duplas: Álvaro Xaro, Wanessa Camargo, Nicole Bahls, Richarlson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.
Luan Pereira também estaria na repescagem, mas deixou a competição ao ser diagnosticado com cálculos renais.
Quem saiu da Dança dos Famosos 2025 hoje?
A classificação se deu da seguinte maneira: uma das duplas foi escolhida por voto do público, uma por Zebrinha, uma por Carlinhos de Jesus e a última por Milton Cunha.
CLASSIFICADOS
- Álvaro Xaro e Mariana Torres - Classificados com 42% dos votos do público
- Richarlyson e Monique Santos - Classificados por escolha de Zebrinha
- Wanessa Camargo e Diego Basílio - Classificados por escolha de Carlinhos de Jesus
- Nicole Bahls e Fernando Perrotti - Classificados por escolha de Milton Cunha
ELIMINADOS
- Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco
- Rodrigo Faro e Larissa Parison
Últimos vencedores da Dança dos Famosos
- 2024: Tati Machado
- 2023: Priscila Fantin
- 2022: Vitória Strada
- 2021: Paolla Oliveira
- 2020: Lucy Ramos