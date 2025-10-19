fechar
Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (19/10)? Acompanhe repescagem em tempo real

Noite de eliminação na Dança dos Famosos 2025! Sete duplas de celebridades e seus parceiros competem por uma vaga na próxima vaga da competição.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/10/2025 às 19:58 | Atualizado em 19/10/2025 às 20:22
- Reprodução/Globo

Neste domingo (19/10), seis duplas competiram na repescagem. Duas foram eliminadas e quatro seguem para a próxima fase.

Hoje, se apresentaram ao lado de suas respectivas duplas: Álvaro Xaro, Wanessa Camargo, Nicole Bahls, Richarlson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.

Luan Pereira também estaria na repescagem, mas deixou a competição ao ser diagnosticado com cálculos renais.

Quem saiu da Dança dos Famosos 2025 hoje?

A classificação se deu da seguinte maneira: uma das duplas foi escolhida por voto do público, uma por Zebrinha, uma por Carlinhos de Jesus e a última por Milton Cunha.

CLASSIFICADOS

  • Álvaro Xaro e Mariana Torres - Classificados com 42% dos votos do público
  • Richarlyson e Monique Santos - Classificados por escolha de Zebrinha
  • Wanessa Camargo e Diego Basílio - Classificados por escolha de Carlinhos de Jesus
  • Nicole Bahls e Fernando Perrotti - Classificados por escolha de Milton Cunha

ELIMINADOS 

  • Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco
  • Rodrigo Faro e Larissa Parison

Leia Também

Últimos vencedores da Dança dos Famosos

  • 2024: Tati Machado
  • 2023: Priscila Fantin
  • 2022: Vitória Strada
  • 2021: Paolla Oliveira
  • 2020: Lucy Ramos

