Cátia Fonseca surpreende e assina com a Globo após saída da Dança dos Famosos
Nova casa! A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu o público e o mercado ao oficializar seu novo vínculo com o Grupo Globo, poucos dias após sua eliminação do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck.
Longe da televisão aberta desde que encerrou seu contrato com a Band – onde comandava o “Melhor da Tarde” – Cátia Fonseca retorna ao Grupo Globo, mas não para a TV aberta. A estrela foi contratada como garota-propaganda do Globoplay, a plataforma de streaming da casa.
A apresentadora foi o rosto principal de uma nova campanha do serviço de streaming, que promove o catálogo de novelas, incluindo as produções turcas e produções nacionais da emissora.
Nas peças publicitárias divulgadas para o mercado e para o público, Cátia Fonseca aparece de forma bastante descontraída, se preparando para um “date” que, no fim, revela ser um encontro com as produções do Globoplay.
