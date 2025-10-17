Cátia Fonseca surpreende e assina com a Globo após saída da Dança dos Famosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nova casa! A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu o público e o mercado ao oficializar seu novo vínculo com o Grupo Globo, poucos dias após sua eliminação do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck.

Longe da televisão aberta desde que encerrou seu contrato com a Band – onde comandava o “Melhor da Tarde” – Cátia Fonseca retorna ao Grupo Globo, mas não para a TV aberta. A estrela foi contratada como garota-propaganda do Globoplay, a plataforma de streaming da casa.

A apresentadora foi o rosto principal de uma nova campanha do serviço de streaming, que promove o catálogo de novelas, incluindo as produções turcas e produções nacionais da emissora.

Nas peças publicitárias divulgadas para o mercado e para o público, Cátia Fonseca aparece de forma bastante descontraída, se preparando para um “date” que, no fim, revela ser um encontro com as produções do Globoplay.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br