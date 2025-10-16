Globoplay lança série original ‘Caçador de Marajás’, sobre Fernando Collor de Mello

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A obra narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. Também reúne depoimentos de ex-presidentes da república, amigos e familiares de Collor

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira, dia 16, o Globoplay estreia a série documental Original ‘Caçador de Marajás’. Com produção da Boutique Filmes e da Waking Up Films, a obra narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. Ao longo de sete episódios, a série reúne depoimentos de ex-presidentes da república, jornalistas, familiares, amigos e funcionários da família Collor.

O arco temporal da série se concentra na rápida transformação de Collor de governador de Alagoas, onde se tornou popular e nacionalmente conhecido como Caçador de Marajás, a presidente. A produção também atravessa o período de seu governo e termina com sua saída da presidência, em 1992. Para contextualizar o núcleo familiar, sequências que narram sua infância, juventude e entrada na política também foram incluídas.

“A saga da era Collor revela uma série de ineditismos históricos, é cheia de singularidades e recheada de personagens riquíssimos, motivo pelo qual há muitos anos eu namorava a ideia de transformá-la numa série documental. Via nessa história todos os elementos dramatúrgicos e cinematográficos das grandes tramas de ficção. Diria até que este seria um caso clássico em que a realidade ‘supera’ a ficção”, revela Charly Braun, roteirista e diretor de ‘Caçador de Marajás’.

“A meteórica ascensão de Collor e sua brutal queda, cujo estopim foi uma briga com seu irmão caçula, mistura de maneira fascinante uma tragédia familiar — com todas as questões íntimas e afetivas que isto implica — com o destino de um país”, afirma Charly Braun, que iniciou as pesquisas para o projeto há dez anos.

“A equipe mergulhou em um extenso processo de apuração e entrevistas que a levou a percorrer diferentes regiões do Brasil em busca de vozes, documentos e registros pouco explorados”, comenta Marcelo Campanér, produtor da Waking Up Films.

Gustavo Mello, produtor da Boutique Filmes, reforça o trabalho minucioso de pesquisa que compõe o projeto.

“A série conta com um acervo riquíssimo e valioso da Globo, além de outros arquivos extremamente relevantes para dar conta do amplo recorte histórico. Estamos falando de mais de sete décadas — desde a infância de Collor em Alagoas, nos anos 1950, até os dias de hoje. Acompanhamos não apenas a trajetória pessoal e sua ascensão política, mas também as transformações do Brasil nesse período — um percurso que ajuda a compreender como passado e presente ainda se entrelaçam.”