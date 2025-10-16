fechar
Globoplay lança série original ‘Caçador de Marajás’, sobre Fernando Collor de Mello

A obra narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. Também reúne depoimentos de ex-presidentes da república, amigos e familiares de Collor

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 19:53
Globoplay lança série "Caçador de Marajás"
Globoplay lança série "Caçador de Marajás" - Divulgação

Nesta quinta-feira, dia 16, o Globoplay estreia a série documental Original ‘Caçador de Marajás’. Com produção da Boutique Filmes e da Waking Up Films, a obra narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. Ao longo de sete episódios, a série reúne depoimentos de ex-presidentes da república, jornalistas, familiares, amigos e funcionários da família Collor.

O arco temporal da série se concentra na rápida transformação de Collor de governador de Alagoas, onde se tornou popular e nacionalmente conhecido como Caçador de Marajás, a presidente. A produção também atravessa o período de seu governo e termina com sua saída da presidência, em 1992. Para contextualizar o núcleo familiar, sequências que narram sua infância, juventude e entrada na política também foram incluídas.

“A saga da era Collor revela uma série de ineditismos históricos, é cheia de singularidades e recheada de personagens riquíssimos, motivo pelo qual há muitos anos eu namorava a ideia de transformá-la numa série documental. Via nessa história todos os elementos dramatúrgicos e cinematográficos das grandes tramas de ficção. Diria até que este seria um caso clássico em que a realidade ‘supera’ a ficção”, revela Charly Braun, roteirista e diretor de ‘Caçador de Marajás’.

“A meteórica ascensão de Collor e sua brutal queda, cujo estopim foi uma briga com seu irmão caçula, mistura de maneira fascinante uma tragédia familiar — com todas as questões íntimas e afetivas que isto implica — com o destino de um país”, afirma Charly Braun, que iniciou as pesquisas para o projeto há dez anos.

“A equipe mergulhou em um extenso processo de apuração e entrevistas que a levou a percorrer diferentes regiões do Brasil em busca de vozes, documentos e registros pouco explorados”, comenta Marcelo Campanér, produtor da Waking Up Films.

Gustavo Mello, produtor da Boutique Filmes, reforça o trabalho minucioso de pesquisa que compõe o projeto.

“A série conta com um acervo riquíssimo e valioso da Globo, além de outros arquivos extremamente relevantes para dar conta do amplo recorte histórico. Estamos falando de mais de sete décadas — desde a infância de Collor em Alagoas, nos anos 1950, até os dias de hoje. Acompanhamos não apenas a trajetória pessoal e sua ascensão política, mas também as transformações do Brasil nesse período — um percurso que ajuda a compreender como passado e presente ainda se entrelaçam.”

