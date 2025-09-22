GNT estreia ‘Infiltrado na Cozinha’, novo reality culinário apresentado por Paola Carosella

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os influenciadores Fabão e Luana Zucoloto são os jurados do programa, que tem premissa inédita e clima de mistério; veja os detalhes

“Infiltrado na Cozinha”, reality show culinário apresentado por Paola Carosella, estreia no GNT no dia 24 de setembro, às 21h45.

A atração inédita promete misturar gastronomia, investigação e humor em uma competição culinária com muito mistério e uma reviravolta surpreendente: entre os participantes, sempre haverá um impostor, sem experiência na cozinha, mas treinado para enganar os jurados e o público, e que pode faturar até R$ 20 mil no programa.

“Estou muito feliz com o novo programa. Ele é diferente, divertido, envolve o público, que vai se divertir e sentir que é parte da história. Senti que era um desafio e eu amo desafios! Este é um reality de comida onde eu não sou jurada nem cozinho.

Queria fazer um programa que envolvesse quem está em casa e, quando me apresentaram a ideia, gostei muito. Na medida em que o projeto foi tomando forma, gostei cada vez mais. Acho que temos um grande programa!”, afirma Paola.

Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita da noite, mas um deles é o “cozinheiro infiltrado”, que precisará usar criatividade, jogo de cintura e capacidade de adaptação para se passar por um verdadeiro chef.

O impostor é treinado por cozinheiros reais para executar as receitas do episódio, tentando confundir todos com seu desempenho.

Cada programa tem um tema e conta com duas provas: a primeira, mais simples; e a segunda, um desafio de maior complexidade.

Após os preparos, os jurados experimentam os pratos e devem decidir qual o mais bem executado e quem eles acreditam ser o impostor do episódio.

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, ele pode faturar até R$ 20 mil no episódio se conquistar o paladar dos jurados e não for descoberto.

Os responsáveis por avaliar os pratos e descobrir a identidade do infiltrado são Fabão e Luana Zucoloto, personalidades de destaque na internet e apaixonados por gastronomia, que chegam ao GNT como jurados da atração.

“O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala… Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato”, conta Fabão.

“A gente riu, chorou, se emocionou, se surpreendeu. Eu provei coisas que nunca tinha imaginado colocar no prato. E no fim, percebi que mais do que sobre comida, esse programa é sobre conexão. No ‘Infiltrado na Cozinha’, descobri que não importa se você entende de técnicas gastronômicas ou não. O que importa é sentir, viver, se abrir pro novo. E isso eu posso dizer de boca cheia: foi uma das experiências mais incríveis da minha vida”, diz Luana.

Além de avaliar sabor e técnica, os jurados terão de investigar atentamente o comportamento de cada participante. Será que o impostor conseguirá se passar por um verdadeiro cozinheiro? E será que o público vai torcer para que ele engane a todos?

“Infiltrado na Cozinha” é um formato original produzido pela Moonshot, com direção geral de Roberto d’Avila, produção executiva de Cris Moraes e roteiro de Jorge Vaz Nande.

O programa vai ao ar no GNT sempre às quartas-feiras e também fica disponível para assinantes do plano Premium do Globoplay.