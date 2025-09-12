fechar
É de Pernambuco! Ruby Nox é coroada campeã da 2ª temporada de Drag Race Brasil

Artista do município de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, conquista a coroa e leva representatividade nordestina para o palco do reality

Por Guilherme Gusmão Publicado em 12/09/2025 às 14:44 | Atualizado em 12/09/2025 às 14:58
Ruby Nox conquista a coroa do Drag Race Brasil 2
Ruby Nox conquista a coroa do Drag Race Brasil 2 - Reprodução/Instagram/@ruby.nox

A grande final da 2ª temporada de Drag Race Brasil, exibida na noite da última quinta-feira (11), consagrou a drag queen Ruby Nox como a nova campeã do reality show, levando o nome do Sertão de Pernambuco para os holofotes nacionais e internacionais.

A conquista não foi apenas uma coroação artística, mas também um marco de representatividade para o Nordeste dentro da cultura drag.

Natural do município de Carnaíba, a 374 quilômetros do Recife, Ruby Nox se destacou ao longo da competição por sua versatilidade, autenticidade e pela maneira única de unir suas raízes sertanejas a uma performance moderna e ousada.

Dos looks impecáveis aos desafios de atuação e improviso, a artista provou que talento, criatividade e originalidade são suas maiores marcas

A importância da vitória para o Nordeste

Fiel à cena drag recifense há cerca de 12 anos, Ruby Nox mostrou com seu desempenho que o talento nordestino vai muito além do eixo Rio-São Paulo, quebrando a ideia de que a competição só destacaria artistas dessa região.

Formada em teatro, a artista também é atriz, maquiadora, figurinista e produtora cultural. Suas inspirações vêm de nomes de peso, como Raven, a lendária runner-up de RuPaul’s Drag Race, e a diva burlesca Dita Von Teese.

Mas foi durante a competição que Ruby imprimiu sua maior marca: a pernambucanidade.

Em seus figurinos e performances, ela trouxe referências diretas à cultura local, como a obra de Ariano Suassuna, idealizador do Movimento Armorial, unindo tradição e modernidade em cada apresentação.

 

DIVULGAÇÃO
Drag queen pernambucana Ruby Nox está no elenco da segunda temporada de 'Drag Race Brasil' - DIVULGAÇÃO

Já na primeira semana, deu o tom da sua trajetória: venceu o grande desafio ao apresentar um look conceitual inspirado no cangaço, representando Maria Bonita em uma performance que conquistou a apresentadora Grag Queen e os jurados fixos Dudu Bertholini e Bruna Braga.

Lip sync entre duas gigantes

A vitória de Ruby Nox não veio de forma fácil. Para conquistar o prêmio de R$ 150 mil e um ano de maquiagens da Anastasia Beverly Hills, a pernambucana precisou encarar um dos maiores desafios da temporada: um lip sync eletrizante ao som de “O Amor e o Poder”, clássico de Rosana.

Do outro lado estava Mellody Queen, considerada a verdadeira “assassina de lip sync” desta edição.

Ao longo da competição, Mellody eliminou fortes concorrentes com suas performances intensas e cheias de emoção.

Na final, não foi diferente: ela brilhou no palco e deixou uma mensagem poderosa ao reforçar que mulheres trans e travestis também podem e devem ocupar espaço na arte drag.

O duelo foi marcado por energia, entrega e representatividade.

Ao final, ambas mostraram a riqueza da diversidade drag no Brasil. Mas coube a Ruby Nox levar a coroa e entrar para a história como a grande campeã da 2ª temporada de Drag Race Brasil.

A grande final também contou com a presença de outras duas fortes concorrentes: Poseidon Drag, representante de Pernambuco, e Melina Blley, paraibana que conquistou o público com sua elegância e criatividade.

Apesar das trajetórias marcantes ao longo da temporada, ambas não avançaram para o desafio final de lip sync, ficando fora da disputa direta pela coroa.

Repercussão da vitória

Logo após o anúncio da vitória, o nome de Ruby Nox tomou conta das redes sociais. Fãs, celebridades e ex-participantes do programa celebraram a conquista.

"Nossa joia rara de Pernambuco", escreveu um seguidor na página do programa no Instagram. "Era a única winner possível na final", comentou outro fã.

A comemoração também ganhou as ruas. Na tradicional Rua da Aurora, no Recife, fãs da artista se reuniram em frente a um telão para acompanhar a grande final. O clima foi de festa, orgulho e emoção ao ver Ruby conquistar o título de campeã da 2ª temporada de Drag Race Brasil.

 

