3 filmes para quem ama o universo de RuPaul’s Drag Race

Se você vibra com os desafios de costura, se emociona com os depoimentos no workroom e nunca perde um lip sync, esses três filmes são imperdíveis

Desde sua estreia em 2009, RuPaul’s Drag Race redefiniu o espaço das drags na cultura pop e transformou um nicho artístico em um fenômeno global.

Entre glitter, shade e autenticidade, o programa não só lançou estrelas como também reacendeu o interesse por produções cinematográficas que celebram o universo drag.

Se você é do tipo que já assistiu todas as temporadas, inclusive os Untucked e All Stars, aqui vão 3 filmes que você precisa ver. Confira:

1. Everybody’s Talking About Jamie (2021)

Disponível no Amazon Prime Video

Jamie é um adolescente britânico que sonha em ser drag queen e quer ir ao baile de formatura com um vestido.

O filme é baseado em um musical da Broadway e mistura drama adolescente, performance e aceitação com cenas musicais que poderiam facilmente ser parte de um desafio de musical em Drag Race.

A produção traz não só looks incríveis e números musicais contagiantes, mas também uma história de coragem, orgulho e identidade.

Jamie encontra apoio em uma drag experiente que se torna sua mentora, em uma dinâmica que lembra muito a relação entre RuPaul e as queens novatas no programa.

2. Tangerine (2015)

Disponível para aluguel em plataformas digitais

Gravado inteiramente com um iPhone, Tangerine é um filme independente que virou referência ao retratar com autenticidade a vida de duas mulheres trans trabalhadoras sexuais em Los Angeles.

A narrativa gira em torno de uma busca por um namorado infiel, mas o que realmente brilha é o carisma das protagonistas e a forma como o filme mistura humor, realismo e emoção.

É o tipo de história que poderia ter sido contada no confessionário do Drag Race. Real, direta e carregada de vivência.

A energia das personagens lembra muito o espírito de queens que falam o que pensam, enfrentam o mundo com coragem e não perdem o carão.

3. A Musa do Meu Coração (Dumplin’) (2018)

Disponível na Netflix

Apesar de não ser um filme exclusivamente sobre drag queens, Dumplin’ traz o universo drag para o centro da narrativa de forma poderosa.

A protagonista é uma adolescente gorda, fã de Dolly Parton, que decide se inscrever em um concurso de beleza. Para se preparar, ela busca apoio em um grupo de drags locais que a ajudam a descobrir sua confiança e seu brilho.

O filme é emocionante, divertido e cheio de mensagens que ressoam com o espírito de Drag Race.

É sobre se amar, se aceitar e não deixar que o mundo dite o que é beleza ou sucesso. Além disso, as performances drag no filme são cheias de glamour, glitter e autenticidade.