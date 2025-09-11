fechar
É hoje! A grande final de Drag Race Brasil 2 promete emoção e surpresas

A vencedora do reality levará para casa uma coroa, um cetro, o prêmio de R$150 mil e, claro, o título de drag queen superstar do Brasil

Por Guilherme Gusmão Publicado em 11/09/2025 às 14:21
A final do reality será na noite desta quinta-feira (11)
A final do reality será na noite desta quinta-feira (11) - Divulgação/WOW Presents Plus

A espera acabou! Nesta quinta-feira (11), às 21h, o Brasil vai conhecer a grande campeã da segunda temporada de Drag Race Brasil. O episódio final será exibido com exclusividade na WOW Presents Plus e promete emoção, glamour e muita performance.

A vencedora levará para casa uma coroa, um cetro, o prêmio de R$150 mil e, claro, o título de drag queen superstar do Brasil.

O reality, comandado pela carismática Grag Queen, contou novamente com os olhares afiados de Dudu Bertholini e Bruna Braga no painel fixo de jurados.

Durante a temporada, outros convidados especiais também passaram pela bancada, como a atriz Claudia Raia e a apresentadora Blogueirinha.

Assim como na edição de estreia em 2023, a competição mobilizou fãs nas redes sociais, que acompanharam cada detalhe com fervor.

Depois de semanas de provas que testaram dança, maquiagem, atuação, costura e presença de palco, o jogo afunilou: Mellody Queen, Melina Blley, Poseidon Drag e Ruby Nox conquistaram seu espaço na grande final.

Agora, elas precisam mostrar tudo o que aprenderam e provar, uma vez mais, sua versatilidade antes do icônico lipsync pela coroa.

Cada finalista chega à decisão trazendo não apenas talento, mas também narrativas pessoais que dialogam com a diversidade da cena drag brasileira. Do brilho à ousadia, do humor à emoção, cada estilo singular promete transformar a final em um espetáculo inesquecível.

Conheça cada finalista: 

Melina Blley

Melina Blley
Melina Blley - Reprodução/Instagram/@betinapolaroid @melinablley @teddyyayo_

Direto de Sapé (PB) e atualmente morando no Rio de Janeiro (RJ), Melina Blley conquistou seu espaço no Top 4 mostrando uma versatilidade surpreendente.

Brilhou em provas de design, atuação e, claro, nos temidos lipsyncs, sempre com uma mistura poderosa de impacto visual e presença cativante.

Apesar de ainda não ter vencido nenhum desafio semanal, Melina chega à final como uma das grandes revelações da temporada, provando que consistência e evolução também podem levar longe.

Poseidon Drag

Poseidon Drag
Poseidon Drag - Reprodução/Instagram/@poseidondrag

Representando Recife (PE), Poseidon Drag é sinônimo de ousadia e originalidade. Sua estética conceitual conquistou os jurados, enquanto suas performances carregadas de humor, criatividade e inovação encantaram os fãs.

Com uma trajetória marcada por consistência e autenticidade, Poseidon chega à final como a competidora que sempre ousou desafiar padrões e redefinir o que é ser drag.

Ruby Nox

Ruby Nox
Drag queen pernambucana Ruby Nox está no elenco da segunda temporada de 'Drag Race Brasil' - DIVULGAÇÃO

Nascida em Carnaíba (PE) e atualmente radicada em Recife, Ruby Nox trouxe para a competição uma assinatura única: sofisticação, teatralidade e um toque burlesco.

Multiartista formada em teatro, ela soube usar referências do circo e da performance para criar momentos misteriosos, fortes e memoráveis.
Com três vitórias em desafios cruciais, Ruby se consolidou como a grande favorita ao título e chega à decisão cercada de expectativa.

Mellody Queen

Mellody Queen
Mellody Queen - Reprodução/Instagram/ @mellody_queen @renatoronnie

De Belo Horizonte (MG) para o mundo, Mellody Queen conquistou jurados e público com sua energia explosiva e seu talento inegável para os lipsyncs.

Conhecida como a verdadeira “assassina da dublagem” da temporada, ela nunca perdeu quando o jogo foi decidido na base da performance.

Com a grande final marcada por um lipsync decisivo, Mellody aparece como uma das competidoras mais perigosas e uma forte candidata a levar a coroa para casa.

