É hoje! A grande final de Drag Race Brasil 2 promete emoção e surpresas
A vencedora do reality levará para casa uma coroa, um cetro, o prêmio de R$150 mil e, claro, o título de drag queen superstar do Brasil
A espera acabou! Nesta quinta-feira (11), às 21h, o Brasil vai conhecer a grande campeã da segunda temporada de Drag Race Brasil. O episódio final será exibido com exclusividade na WOW Presents Plus e promete emoção, glamour e muita performance.
A vencedora levará para casa uma coroa, um cetro, o prêmio de R$150 mil e, claro, o título de drag queen superstar do Brasil.
O reality, comandado pela carismática Grag Queen, contou novamente com os olhares afiados de Dudu Bertholini e Bruna Braga no painel fixo de jurados.
Durante a temporada, outros convidados especiais também passaram pela bancada, como a atriz Claudia Raia e a apresentadora Blogueirinha.
Assim como na edição de estreia em 2023, a competição mobilizou fãs nas redes sociais, que acompanharam cada detalhe com fervor.
Depois de semanas de provas que testaram dança, maquiagem, atuação, costura e presença de palco, o jogo afunilou: Mellody Queen, Melina Blley, Poseidon Drag e Ruby Nox conquistaram seu espaço na grande final.
Agora, elas precisam mostrar tudo o que aprenderam e provar, uma vez mais, sua versatilidade antes do icônico lipsync pela coroa.
Cada finalista chega à decisão trazendo não apenas talento, mas também narrativas pessoais que dialogam com a diversidade da cena drag brasileira. Do brilho à ousadia, do humor à emoção, cada estilo singular promete transformar a final em um espetáculo inesquecível.
Conheça cada finalista:
Melina Blley
Direto de Sapé (PB) e atualmente morando no Rio de Janeiro (RJ), Melina Blley conquistou seu espaço no Top 4 mostrando uma versatilidade surpreendente.
Brilhou em provas de design, atuação e, claro, nos temidos lipsyncs, sempre com uma mistura poderosa de impacto visual e presença cativante.
Apesar de ainda não ter vencido nenhum desafio semanal, Melina chega à final como uma das grandes revelações da temporada, provando que consistência e evolução também podem levar longe.
Poseidon Drag
Representando Recife (PE), Poseidon Drag é sinônimo de ousadia e originalidade. Sua estética conceitual conquistou os jurados, enquanto suas performances carregadas de humor, criatividade e inovação encantaram os fãs.
Com uma trajetória marcada por consistência e autenticidade, Poseidon chega à final como a competidora que sempre ousou desafiar padrões e redefinir o que é ser drag.
Ruby Nox
Nascida em Carnaíba (PE) e atualmente radicada em Recife, Ruby Nox trouxe para a competição uma assinatura única: sofisticação, teatralidade e um toque burlesco.
Multiartista formada em teatro, ela soube usar referências do circo e da performance para criar momentos misteriosos, fortes e memoráveis.
Com três vitórias em desafios cruciais, Ruby se consolidou como a grande favorita ao título e chega à decisão cercada de expectativa.
Mellody Queen
De Belo Horizonte (MG) para o mundo, Mellody Queen conquistou jurados e público com sua energia explosiva e seu talento inegável para os lipsyncs.
Conhecida como a verdadeira “assassina da dublagem” da temporada, ela nunca perdeu quando o jogo foi decidido na base da performance.
Com a grande final marcada por um lipsync decisivo, Mellody aparece como uma das competidoras mais perigosas e uma forte candidata a levar a coroa para casa.