fechar
Vale Tudo |

Que horas começa Vale Tudo hoje (11/10)? Último resumo da novela é divulgado!

Últimos capítulos de "Vale Tudo"! Após a morte de Odete, o destino de Maria de Fátima, Raquel e outros personagens será selado em breve.

Por Thallys Menezes Publicado em 11/10/2025 às 18:06
Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Últimas emoções em "Vale Tudo"!

O cerco se fecha em torno do assassino de Odete Roitman, e personagens como Fátima e Leonardo passam por momentos decisivos. 

Confira horário e o resumo deste sábado (11). Lembrando: o resumo da última semana não será divulgado pela Globo.

Resumo da novela Vale Tudo hoje (11/10)

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Leia Também

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (11/10)

"Vale Tudo" vai ao ar neste sábado (11/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, vai ao ar o Altas Horas.

Leia também

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
odete roitman

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
odete roitman

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’

Compartilhe

Tags