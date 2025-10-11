Que horas começa Vale Tudo hoje (11/10)? Último resumo da novela é divulgado!
Últimos capítulos de "Vale Tudo"! Após a morte de Odete, o destino de Maria de Fátima, Raquel e outros personagens será selado em breve.
Últimas emoções em "Vale Tudo"!
O cerco se fecha em torno do assassino de Odete Roitman, e personagens como Fátima e Leonardo passam por momentos decisivos.
Confira horário e o resumo deste sábado (11). Lembrando: o resumo da última semana não será divulgado pela Globo.
Resumo da novela Vale Tudo hoje (11/10)
Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.
Fonte: Gshow
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Horário Vale Tudo hoje (11/10)
"Vale Tudo" vai ao ar neste sábado (11/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.
Após a novela, vai ao ar o Altas Horas.