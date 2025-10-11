fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/10/2025 às 7:07 | Atualizado em 11/10/2025 às 8:33
Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A reta final de Vale Tudo tem gerado críticas também na Globo. O colunista Zean Bravo, da coluna Telinha, do jornal Extra, detonou os depoimentos dos suspeitos pela morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que foram exibidos na última quinta-feira (9).

“Foi difícil de engolir que os principais suspeitos da morte de Odete (Debora Bloch), em Vale Tudo, tenham prestado depoimento na delegacia sem a presença de advogados”, disparou.

LEIA AGORA: Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’

Nos comentários, os internautas concordaram com a crítica. “O capítulo de ontem foi ridículo, cansativo, inacreditável!”, “Mais bizarro é o policial parecer que está em um programa policial, quando ele chama a Maria de Fátima e ela corrige ele aff”, “A novela morreu junto com a Odete, apesar que só a novela que morreu”, “Estão tentando fechar as janelas que abriram, mas tudo porcamente. Agora pra justificar o aparecimento do pai da Sarita, vão descobrir que ele mentiu. Um tanto de coisa sem sentido”, foram alguns comentários.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, na próxima terça-feira (14), a Globo vai resolver o destino de Odete Roitman (Debora Bloch), em uma reunião com executivos da emissora, a autora Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini.

O post Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
odete roitman

Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’
Famosas de biquíni

Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’

Compartilhe

Tags