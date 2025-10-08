Vale Tudo: Leila pode ser a nova suspeita de matar Odete
"Vale Tudo" pode ganhar uma nova suspeita do assassinato de Odete Roitman: Leila, responsável pelo crime na primeira versão da novela.
Mais uma suspeita pela morte de Odete em "Vale Tudo"?
O assassinato da dona da TCA continua dando o que falar dentro e fora da trama. O enterro da personagem de Deborah Bloch vai ao ar nesta quarta-feira (08/10), e uma nova suspeita surge.
Vale Tudo: Leila pode aparecer como assassina de Odete
No enterro de Odete em "Vale Tudo", Leila (Carolina Dieckmmann) reagirá de forma muito nervosa a toda situação, incluindo o caixão da falecida. Ela comparecerá à cerimônia ao lado de Marco Aurélio (Alexandre Nero), segundo a colunista Carla Bittencourt.
Na versão original, Leila, interpretada por Cássia Kis, foi a responsável por matar Odete (Beatriz Segall). Ela atirou por engano, pensando que estava matando Maria de Fátima (Gloria Pires), que era amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Autora do remake, Manuela Dias já citou que deveria mudar o assassino, mas há quem acredite que Leila ainda pode ser a escolhida para a trama.
Além dos dois, também estão na lista de suspeitos: Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).