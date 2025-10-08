Aguinaldo Silva vibra com Três Graças, confessa que escuta o público e dá opinião sobre Vale Tudo
Aguinaldo Silva, autor, marcou presença, nesta terça-feira (7), na festa de lançamento da sua nova novela, Três Graças, que estreia dia 20 de outubro. Sem papas na língua, ele confessou que até gostou do remake de Vale Tudo, mas que o público pede coisa nova.
“‘Vale Tudo’ foi uma novela incrível, nas duas versões, tanto a original quanto o remake. Mas o telespectador quer ver a novela que está começando. Quando uma acaba, ele embarca na próxima e vira a página”, disse para a Folha de S. Paulo.
Na mesma entrevista, o autor também confessou que não teria problema algum em mudar a nova trama para atender as expectativas e desejo do público.
“A novela é uma obra aberta. Se eu percebo que o público não gostou de algo, eu mudo. O espectador é o verdadeiro autor —ele escreve a versão final. Eu ouço as pessoas, no supermercado, na rua, em qualquer lugar. Isso faz parte do processo de escrever”, explicou.
