Morte de Odete Roitman em Vale Tudo deixou pistas para o público

Odete Roitman (Debora Bloch) está morta! A vilã da novela das nove da TV Globo foi assassinada no capítulo de segunda-feira (6), em cenas repletas de muito mistério e suspense no Copacabana Palace, luxuoso hotel do Rio de Janeiro.

A dona da TCA levou um tiro em seu quarto de hotel e já deixou a pulga atrás da orelha dos telespectadores de Vale Tudo: quem teve a coragem de matar a poderosa empresária?

O capítulo de segunda-feira (6), mostrou que cinco pessoas estiveram no quarto e deixou algumas pistas para o público, como uma segunda marca de tiro na parede em que Odete foi morta. Além disso, Heleninha foi a única que não aparece batendo na porta do quarto da mãe.

O público também notou uma pista importante e que pode mudar o rumo da narrativa: em seu último dia na TCA, Odete teve uma conversa bastante misteriosa com Freitas (Luis Lobianco). Nas redes, fãs acreditam que a vilã está viva e forjou a própria morte.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br