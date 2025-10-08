Irmã faz revelações inéditas sobre morte de atriz de ‘A Viagem’ aos 24 anos: “Sofreu muito”
Chris Pitsch, que pode ser vista na reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, morreu no ano seguinte da exibição original da novela, aos 24 anos, vítima de um infarto fulminante.
Na ocasião, a atriz, que interpretou Bárbara na trama, estava sozinha em casa, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. Ela havia sido diagnosticada ainda aos 14 com cardiopatia congênita, uma malformação no coração presente desde o nascimento, e veio a óbito.
“Sofreu muito”
Lubianca Pagliuca Cavedini dos Santos, uma das irmãs de Chris Pitsch, relembrou a perda precoce da artista. “A mãe dela, que é minha madrasta, mas considero mãe, sofreu muito e não consegue ver a novela até hoje. O que deu força para ela foram os meus irmãos. Eu assisto à reprise e fico com muita saudade”, disse, em entrevista ao jornal O Globo.
Curiosamente, A Viagem foi a única novela do currículo da atriz, que também participou de espetáculos teatrais entre o anos 1980 e 1990. Em Draculinha — A vida Acidentada de um Vampirinho (1992), de Carlos Queiróz Telles e Eneás Carlos Pereira, Chris atraiu a atenção de Solange Castro Neves, colaboradora da autora Ivani Ribeiro, que a convidou para atuar na novela.
A personal trainer, por sua vez, rasgou elogios ao relembrar a atriz de A Viagem, e que morreu realizando o sonho de atuar. “A Chris era uma pessoa muito alegre, piadista, com vida cultural intensa. Ela adorava teatro, cinema, e sempre demonstrou talento para atuação. Desde pequena já preparava peças para apresentar aos pais e adorava brincar disso”, contou.
