Parceira de Odete Roitman em Vale Tudo é flagrada em gravação misteriosa
Clique aqui e escute a matéria
O que era uma simples gravação pode mudar completamente o final de Vale Tudo, trama de Manuela Dias. O verdadeiro assassino(a) de Odete Roitman surgiu, do nada, em uma gravação da trama no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, umas amigas compartilharam os bastidores de uma gravação de uma das cenas da trama no hotel luxuoso no Rio de Janeiro. Nela, é possível ver o ator Cauã Reymond, o César, saindo transtornado do local, mas uma personagem que estava morta na trama ressurgiu.
Durante a gravação, é possível ver a atriz Teca Pereira, que na trama fez a humilde Nise, aparecendo no hotel. Na trama, a avó de Ana Clara (Samanta Jones) havia morrido, mas antes gravou um vídeo relatando o dia do acidente.
No último domingo (5), em uma entrevista no Fantástico, a autora Manuela Dias confirmou que serão apenas cinco suspeitos do assassinato da vilã, como Heleninha (Paolla Oliveira), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli), que saiu do local bastante transtornada.